Según Dimayor, el DIM no se presentó a descargos sobre caso Ricaurte

Una fuente de la División Mayor del fútbol profesional colombiano le explicó a EL TIEMPO este sábado cómo se procedió a tomar la decisión de sancionar a Andrés Ricaurte, jugador del Independiente Medellín por simular la falta que derivó en penalti en el partido Medellín vs. Santa Fe, de la novena fecha de la Liga I-2019.

Dicha fuente explicó que luego de que la Comisión Disciplinaria se reuniera entre semana para tomar sus decisiones y el miércoles publicara en el boletín que el caso de Ricaurte está en investigación, la Dimayor les envió la información a dos dirigentes del Medellín para que presentaran sus descargos, pero que los funcionarios no contestaron. Aparentemente, la persona encargada del club estaba incapacitada y no vio los mensajes.



Al no encontrar respuesta, la Dimayor tomó la decisión de sancionar a Ricaurte y este viernes, a las 6 de la tarde envió la comunicación de esta decisión a la persona de comunicaciones de la Dimayor, que no estaba en su casa y solo vio el mensaje hasta las 9 de la noche.



El jugador fue suspendido por dos semanas y multado con 40 millones de pesos, debido a que la Comisión Disciplinaria consideró que simuló la caída en un penal sancionado a favor del Medellín frente a Santa Fe, por la novena fecha de la Liga, en el triunfo del equipo paisa 1-0.