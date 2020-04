Sebastián Pérez y su anhelo: ‘Espero regresar algún día a Nacional’

Aquel 27 de julio de 2016 fue el último partido de Sebastián Pérez con la camiseta de Atlético Nacional. El jugador antioqueño, uno de los más ganadores en la historia del equipo con 10 títulos, en diálogo con el programa ‘La Tertulia Verdolaga’, Pérez habló sobre sus comienzos en el equipo ‘verdolaga’, el veganismo y el anhelo de volver a vestir la camiseta del conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio.

“Esos recuerdos de mis comienzos los tengo muy presentes, cuando tenía 17 años y entrenaba con el primer equipo. A pelearla, con la cantera, estábamos en un momento importante en la carrera y gracias a Dios me pude consolidar”, precisó el volante quien arrancó como enganche y fue convertido en volante de marca.



Sobre los dorsales que tuvo durante su estancia en el club, Sebastián precisó que “cuando llegué a los 13 años a las inferiores del equipo no podía exigir un número. Esperé que eligieran los demás, hasta que me tocó el 14 y me gustó. Ese número lo usaba (Thierry) Henry, (Javier) Mascherano, lo usó Leonel (Álvarez) y estuve con ese durante todas las inferiores. Incluso lo usé cuando ya estaba en primera y cuando llegó Jairo Palomino, le cedí el número y quedé con el 24, luego fue ese el número con el que gané la Copa Libertadores y le tengo mucho cariño. Al equipo que voy pido cualquiera de los dos”.



En cuanto a ese cambio de posición, detalló que “Felipe Merino en las inferiores fue el que me ubicó como volante de marca. No marcaba mucho, pero iniciaba bien el juego. Luego me afiancé hasta llegar al profesionalismo. Ya en primera, tenía 17 años y entrenaba con el primer equipo. Sabía que debía pelearla, representaba a la cantera y estábamos en un momento importante en la carrera y gracias a Dios me pude consolidar”.



Además, habló sobre ese ‘derecho de piso’ que pagó cuando llegó al plantel profesional. “Siempre supe mi lugar, cuando subí al equipo profesional entendía que tenía que ganarme mis cosas. Por ejemplo, cuando los utileros me dijeron que me lavaban los guayos se los dejaban, de resto yo me los llevaba y los lavaba en mi casa. Lo mismo en el bus, siempre esperaba qué puesto estaba disponible”.



Sebastián habló de ese sentimiento que le genera Nacional y su gente. “Lo más importante es el cariño que la gente me tiene, más allá de los títulos ganados. Eso es lo que queda. Siempre que estoy en Medellín, la gente me saluda, me recuerda, pidiéndome que vuelva y es algo que me llena de orgullo. Siento que estoy joven, espero regresar algún día a Nacional y aportar muchas cosas. Es algo que no depende de mí. Sé que voy a volver, lo que no se es cuando, pero que quiero volver, póngale la firma”.



Hablando de los tres técnicos que le tocó en su etapa como jugador del equipo profesional como Santiago Escobar, Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, Pérez comentó que “a los tres les tengo un cariño muy grande, les aprendí mucho, hay cosas que no se comparten, pero pasa el tiempo y uno sabe que te lo decían por tu bien. Santiago (Escobar) me dio la oportunidad de debutar profesionalmente, es una persona muy tranquila, me enseñó en el fútbol y en la vida. (Juan Carlos)



Osorio fue mi segundo técnico profesional, es una persona muy estudiada, que sabe mucho, con conocimientos impresionantes. En el día a día está pendiente de todo Cuando pensaba que no iba a jugar, jugaba, me abrió los ojos en muchos aspectos y luego llegó (Reinaldo) Rueda, es una persona que transmite tranquilidad, confianza, nos daba la libertad de jugar. Siguió la línea del ‘profe’ Osorio y te daba la confianza para hablar tanto en lo deportivo como en lo personal. Por eso fue una era muy exitosa, todo fluyó”.



Entre los títulos que ganó Pérez con Nacional se encuentra la Copa Libertadores del 2016, algo que recuerda con cariño el jugador de 27 años, en especial el partido contra Rosario Central, el gol de Orlando Berrío y lo que se generó después. “Había mucha tensión en ese partido, estaba en el banco y cuando la jugada estaba llegando a su final, me paré del banco y cuando marcó el gol (Orlando) Berrío yo arranqué a correr a celebrar, cuando llegó el momento del incidente mandé una patada y luego salí corriendo evitando que me expulsara y me escondí en el camerino. Fue un momento que quedó marcado en los hinchas. Fue un punto de quiebre a la hora de ganar la Copa Libertadores”.



Otro de los recuerdos fue su pasantía en el Arsenal de Inglaterra, donde no pudo quedarse, aunque le sirvió como una grata experiencia. “Hay cosas complicadas que a los 19 años no afronté como era. Dejé una buena impresión, el técnico (Arsene Wegner) habló bien, tenía compañeros españoles como Santi Cazorla y Mikel Arteta que ahora es el técnico del equipo. Pero cosas como el idioma, el clima, la lejanía, fueron factores muy difíciles. Fue poco menos de un mes, me sentí muy bien y fue una gran experiencia”.



Finalmente, habló sobre su conversión al veganismo y cómo pasa la cuarentena en Buenos Aires. “Yo me hice vegano en el momento que me lesioné los ligamentos en Boca Juniors, fue para recuperarme más rápido. Las demás lesiones fueron cosas externas, llevo tres años y me he sentido muy bien. Mi esposa era vegetariana y cuando mercábamos comprábamos cosas diferentes, luego me lesioné y me interesé leer más del tema. Me siento con mucha energía y he sentido cambios muy favorables. En esta cuarentena, estamos con salud que es lo más importante, en estos momentos estoy en Argentina con mi familia, debemos quedarnos en casa, aprovechando el tiempo en familia. Hay que cuidarnos y tomar lo positivo”.



Sebastián Pérez tiene contrato vigente con Boca hasta el 30 de junio de 2021 y aunque tiene ofertas para volver al fútbol colombiano, su mente a futuro, la tiene pintada de verde y blanco.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8