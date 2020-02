Afectados rompen silencio: jugadores de Cali explican gestos de Osorio

Dos jugadores del Deportivo Cali ratificaron que, efectivamente, hubo gestos de provocación de parte del técnico Juan Carlos Osorio en el partido que jugaron el pasado sábado, en el Estadio Atanasio Girardot.

La situación había sido ventilada el lunes por parte del presidente de la institución, Marco Caicedo, quien la comunicó a su homólogo de Nacional, aunque no quiso hacerlo ante la Dimayor.



En diálogo con FUTBOLRED, dos de los futbolistas presentes en el estadio de la capital antiqueña admitieron que fueron situaciones del partido y que prefirieron no prestarle atención en el momento para no desconcentrarse, y que solo en el camerino compartieron entre todos el caso.



Uno de ellos fue el juvenil Andrés Arroyo, quien manifestó: “Creo que les hizo a Palavecino o a Vásquez un gesto como de habladorcitos, que se vio en la televisión, es un técnico con bastante recorrido; yo a mi edad qué le puedo decir, lo que tengo es respeto hacia él. Don Marco está un poco molesto, pero esas son cosas del fútbol que pasan dentro del campo”.



“Lo comentaron en el camerino, es algo que pasa dentro del campo y fuera de él todos somos amigos, como el partido estaba caliente, nosotros dominando el juego y tal vez fue desespero del profe”.



Por su parte, Jhon Vásquez afirmó que “son cosas del partido, que jugáramos rápido, son formas de él de ver el partido, él quería que el partido fuera de mucho trámite, pero así como ellos cortaban jugadas, nosotros también. Es su forma de sentir el fútbol, con mucha pasión”.



El atacante costeño concluyó que “no le dimos tanta importancia porque estábamos concentrados en el partido, salimos así desde el primer minuto a hacer presión alta”.



Sin embargo, lo que queda claro después de escuchar al presidente Marco Caicedo y a los futbolistas es que respetan demasiado al entrenador verdolaga, y no se sabe si se hubiera tratado de otra persona si la situación tendría el mismo tratamiento.



Pasando a otro, después de aplazarse el encuentro de la sexta fecha de la Liga ante Millonarios, el conjunto verdiblanco trata de recuperar a Ángelo Rodríguez para el juego de vuelta de la Copa Suramericana el martes 25 de febrero en Asunción frente a River Plate. Sería el reemplazo natural de Jhon Vásquez, expulsado en Palmaseca.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces