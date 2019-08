Humo blanco en Santa Fe: hay acuerdo con Camps para terminar contrato

Patricio Camps ha dejado de ser, oficialmente, entrenador de Independiente Santa Fe, según confirmó su presidente Eduardo Méndez.

“Sí. Ya se llegó a un acuerdo y se terminó el contrato con Camps. Se terminó como se acostumbra a terminar un contrato en el fútbol. Yo me siento tranquilo porque Independiente Santa Fe no se verá tan afectado. No se entra en litigio –conflictos legales- con el entrenador“, afirmó el directivo.



¿Cuánto tiene que pagar Santa Fe por la salida del DT? “No es necesario entrar en detalles”, le dijo Méndez al diario El Tiempo.



Lo cierto es que lo que amenazaba con ser un pleito legal difícil ha terminado ya, con una indemnización que no representará un golpe insuperable para las finanzas del equipo.

Termina de esta manera el breve paso de Camps por Santa Fe, en la que fue su primera experiencia como entrenador oficial de un equipo profesional. Cuatro partidos duró la aventura.