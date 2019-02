Regular balance de uruguayos: vuelve un técnico colombiano a Santa Fe

Independiente Santa Fe confirmó este sábado a Gerardo Bedoya como entrenador del conjunto capitalino luego de la salida de Guillermo Sanguinetti. El equipo cardenal no tenía un técnico cafetero hace 3 años, desde Alexis García, quien tampoco tuvo un buen momento con la camiseta del león.

Alexis García salió en 2016 y Santa Fe volvió a traer un viejo conocido, Gustavo Costas. El argentino ganó la Copa Suruga Bank, la Liga de 2016 y la Superliga de 2017. Y, en ese mismo año, 2017, llegó Gregorio Pérez, uruguayo.



Pérez no empezó muy bien el torneo, pero lo finalizó de gran manera luego de quedar segundo con 39 puntos. Sin embargo, el uruguayo llegó a la final contra Millonarios, pero no la pudo ganar y ahí empezó el mal momento del equipo y del charrúa. En 2015, de 15 partidos, Santa Fe ganó 5, empató 3 y perdió 7, quedando eliminado de Copa Libertadores en la fase de grupos.



Después, el equipo quería volver a otro entrenador uruguayo, intentando regresar la gran época que tuvo el club con el charrúa Gerardo Pelusso, con quien ganó la Suramericana. En el segundo semestre de 2018, llegó Guillermo Sanguinetti. Sanguinetti no logró clasificar al equipo a un torneo internacional tras una racha de 6 años participando en estos y, además, quedó eliminado de Copa Suramericana con Junior y de la Liga con Santa Fe.



El uruguayo siguió en este 2019, pero el mal inicio de año hizo que los hinchas pidieran su salida, pues no pudo ganar en cuatro fechas de la Liga, finalizando otra vez el ciclo de los uruguayos.



Ahora, tras el mal paso de los últimos uruguayos, Santa Fe volvió a un técnico colombiano luego de 3 años. Gerardo Bedoya es el elegido y ya dirigió dos partidos, un empate en Liga contra Patriotas y una victoria en Copa Colombia sobre Bogotá.