Hora de coger vuelo: Santa Fe, obligado a ganarle a Rionegro Águilas

Independiente Santa Fe recibirá este domingo a Rionegro Águilas en el estadio El Campín. Desde las 2 de la tarde, la misión de los albirrojos es ganar su primer partido en la Liga I-2019, así que el compromiso de la fecha 8 es vital para seguir soñando con remontar en la tabla de posiciones.



El cardenal es el único equipo del campeonato que no conoce la victoria luego de siete jornadas disputadas. Desde que lo dirige Gerardo Bedoya (un juego como encargado y dos en propiedad), Santa Fe no ha perdido: tiene 3 empates (Patriotas, Junior y América), pero de punto en punto no sirve para escalar posiciones.



“Vamos mejorando en el nivel de juego, pero sabemos que necesitamos ganar porque así no nos alcanza. Jugamos en casa y sentimos que hemos progresado, así que esperamos que las cosas salgan bien y lleguen los goles para tener tranquilidad”, manifestó Baldomero Perlaza.



Santa Fe no tendrá a Luis Manuel Seijas, quien salió lesionado a mitad de semana contra América, por un problema en su rodilla, y no alcanzó a recuperarse.



Rionegro también llega necesitado

Si por Bogotá llueve, por Rionegro no escampa. Dos derrotas consecutivas en su propio estadio, cuando pronosticaban seis puntos para salir del fondo de la tabla, rebosaron la copa del técnico Jorge Luis Bernal y los directivos de Rionegro Águilas.



Ambos, de común acuerdo, acordaron que Sergio Guzmán tomara las riendas del equipo mientras que Bernal pasó a ser el mánager deportivo. Todo esto se hizo con la intención de bajarle el estrés y la presión al tolimense y con la idea de que un nuevo estratega le diera un aire diferente e impulsara al equipo para que consiguiera más puntos.



“Tenemos la obligación de sumar y lo haremos de visita. Solo hay gratitud hacia un hombre íntegro como lo es el profesor Jorge Luis, que ha dejado huella en este equipo”, dijo ‘Jeringa’ Guzmán.



Alineaciones probables

Santa Fe: Geovanni Banguera; Carlos Arboleda, José Moya, Carlos Henao, Edwin Herrera; Juan Daniel Roa, Andrés Pérez, Baldomero Perlaza; Omar Pérez; Carmelo Valencia y Fabio Burbano.

D.T.: Gerardo Bedoya.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Carlos Ramírez, Álvaro Angulo; Elkin Blanco, Alexis Hinestroza; Kevin Salazar, Jáder Obrian; Jefferson Cuero y Miguel Murillo.

D.T.: Sergio Guzmán (e).



Árbitro: Bismark Santiago.



Hora: 2:00 p.m.



Estadio: El Campín.



TV: Win Sports.



Redacción Futbolred



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro