Santa Fe, con nuevo mandato a salir de la crisis: recibe a Patriotas

Santa Fe... otra historia más. Este domingo, el conjunto cardenal recibe como local a Patriotas en El Campín por la fecha 5 de la Liga II-2019. El cuadro capitalino no ha podido ganar en el torneo y busca hacerlo con Harold Rivera al mando en su primer juego; que empezará a las 2:00 p.m.



Los cardenales siguen hundidos en su crisis y no encuentran salida. Ahora, con un nuevo entrenador, ya hubo un 'recorte' en la lista de convocados y el DT empezará a poner mano dura, buscando el primer triunfo y alejarse de la zona del descenso del otro año.

"Que el equipo se vuelva a sentir importante, porque es lo que depronto noté cuando llegué. Cuando los resultados no son positivos eso pasa. Esperemos que los muchachos asuman de la mejor manera y que entiendan que esto es Santa Fe y que tengan ese ADN que caracteriza a la institución tan grande", comentó Rivera.



En el partido del primer semestre, el encuentro quedó igualado por 1-1. Sin embargo, los rojos no tienen un buen recuerdo de local contra los de Tunja, pues en el último juego fueron superados por 0-2 en 2018.



Ahora, ese es el otro tema que Santa Fe debe remediar. El cuadro rojo no gana como local desde finales de 2018 cuando derrotó por 3-0 a Tolima. Es decir, en este desastroso 2019 no ha podido sumar de a tres en su casa.



Alineación probable:



Santa Fe: Leandro Castellanos; Federico Arbelaez, Fainer Torijano, Nicolás Hernández, Carlos Arboleda; Jhon Velásquez, Daniel Giraldo, Juan Roa; Roger Torres; Jefferson Duque, Maicol Balanta.



Hora: 2:00 p.m.



Estadio: El Campín



T.V.: 'Win Sports'