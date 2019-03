Santa Fe, ganar o pensar en el otro semestre: recibe a Once Caldas

Independiente Santa Fe recibe a Once Caldas este domingo a las 8:00 p.m. en El Campín, por la fecha 11 de la Liga I-2019. El conjunto cardenal necesita una victoria urgente, pues no ha podido sumar de a tres en 10 fechas disputadas. Por su parte, Once Caldas también llega en un mal momento y solamente tiene 11 unidades.

"Veo al equipo bien, lo que pasa es que no ha encontrado esa regularidad, tiene picos altos y también muy bajos. Quiero que el equipo encuentre equilibrio y regularidad porque el equipo me ha gustado futbolísticamente", comentó Gerardo Bedoya a 'Win Sports'.



Santa Fe recupera a Fabio Burbano, quien está habilitado para el encuentro contra Once Caldas. Por su parte, Jhon Velásquez tuvo un golpe en la rodilla contra Boyacá Chicó en Copa Colombia y no hará parte de este partido.



El cuadro cardenal suma solamente seis puntos y está en la parte baja de la tabla, de 19, y no ha logrado ganar ningún partido en su inicio de la Liga.



Johan Arango no hará parte de esta convocatoria, pues el presidente confirmó que por los escándalos provocados en el accidente de tránsito, será apartado de próximos llamados y enviado a psicología.



Once Caldas, con la obligación de ganar: visitará al necesitado Santa Fe



La palabra crisis se le asomó al Once Caldas, después de perder en Manizales contra Pasto por la mínima diferencia, resultado que le significó la cuarta derrota consecutiva de la Liga, lo alejó más del grupo de los ocho y aparte volvió a acercarlo a la zona del descenso.



El panorama negro llevó a los jugadores a respaldar públicamente al técnico Hubert Bodhert, quien en la rueda de prensa de la décima fecha estuvo acompañado del plantel de futbolistas, quienes con la vocería del capitán Andrés Felipe Correa dijeron: “Nosotros somos los únicos que podemos sacar esto adelante”, declaración que da a entender que el espaldarazo no solo será detrás de un escritorio, sino también en la cancha.



La intención de cambio deberá rendir sus primeros frutos frente a Santa Fe, otro necesitado que al igual tiene la obligación de ganar, dadas las flojas presentaciones del capitalino, contexto que expondrá un duelo a muerte con alta producción ofensiva y táctica en las zonas defensivas.



“Yo de los muchachos siempre he tenido respaldo, que han tenido malos partidos, sí, es cierto, eso siempre lo hemos reconocido, pero al interior del grupo no veo pues aspectos negativos como tal y el partido de Santa Fe va ser una final de dos equipos necesitados, de dos equipos que necesitan sumar de tres, el Once que no viene sumando hace varias fechas y que esperamos que este compromiso podamos jugar mejor, estar mucho más sueltos y tener mucha más confianza en lo que pretendemos desarrollar”, dijo Bodhert.



Los cafeteros registran 11 puntos en la tabla de posiciones, por detrás de La Equidad y Atlético Bucaramanga, que presentan el mismo puntaje.



Alineaciones probables:



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Kevin Londoño, Juan David Rodríguez, Sebastián Guzmán y David Gómez; Juan Pablo Nieto; Darío Rodríguez. D.T.: Hubert Bodhert.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

EL TIEMPO

Manizales