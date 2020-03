Santa Fe-Nacional: duelo de grandes que quieren ser líderes de Liga

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional juegan este domingo el partido más atractivo de la octava fecha de la Liga I-2020. En El Campín, cardenales y verdolagas tendrán el reto de ganar y tratar de ser líder del campeonato. El juego inicia a las 6:10 de la tarde.





Santa Fe no mostró su mejor cara el pasado martes jugando el clásico. Sufrió pero finalmente sumó contra Millonarios. Así que espera volver al camino del triunfo y enderezar el buen camino que traía en las últimas jornadas.



Harold Rivera volvería a cambiar su esquema y tendría variantes en ataque. Lo importante es generar juego, controlar al peligroso rival y superarlo con argumentos.



En Nacional , tendrá tres variantes en su nómina; Jefferson Duque estará ausente por suspensión, mientras que Vladimir Hernández y Geisson Perea se encuentran con problemas en la pierna derecha, siendo el araucano el más afectado, teniendo un desgarro grado 1 en la fascia de la pierna, teniendo una incapacidad cercana a una semana. Los reemplazantes sería el defensa Brayan Córdoba, el volante Estéfano Arango y el delantero Gustavo Torres, quien reaparece tras dos fechas ausente. Daniel Muñoz está convocado tras estar en duda por un problema en su rodilla izquierda.



Helibelton Palacios sería el encargado de liderar la zaga verdolaga. Evolucionando como central por derecha, espera seguir aportándole fútbol y buen juego al equipo. “Ha sido una posición nueva para mí. El cuerpo técnico me ha ayudado mucho, de a poco le estoy aportando al grupo, independiente que no la conozca mucho. Para este partido, estamos planificando ser un equipo más equilibrado, mantener lo ofensivo y atrás mantener la intensidad de juego”.



En el historial por Liga, Nacional y Santa Fe se han enfrentado en 241 oportunidades, los antioqueños ganaron 99 contra 71 de los ‘albirrojos’ y 71 empates. En goles marcados, 364 son para Nacional contra 332 de los capitalinos. Oswaldo Marcial Palavecino con 13 goles para Nacional, es el máximo artillero de estos duelos.



Nacional no le gana a Santa Fe en Bogotá, desde el 28 de julio de 2018, cuando por la segunda fecha en la Liga II-2018, los verdolagas se impusieron por 0-2, con goles de Dayro Moreno y Yerson Candelo.



Alineaciones probables

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Andrés Pérez, Daniel Giraldo; Fabián Sambueza, Edwin Herrera; Patricio Cucchi y Diego Valdés.

D.T.: Harold Rivera.



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Christian Mafla; Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Sebastián Gómez, Daniel Muñoz; Yerson Candelo, Fabián González Lasso, Gustavo Torres.

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Hora: 6:10 p.m.



Estadio: El Campín.



Árbitro: Edilson Ariza (Santander).



T.V.: Win +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8