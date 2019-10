Santa Fe ve cerca la épica clasificación: recibe a Huila en El Campín

Independiente Santa Fe buscará este miércoles, desde las 8 de la noche, su octavo triunfo consecutivo en la Liga II-2019. Al frente tendrá al necesitado Huila, que si no suma dará un paso más hacia el descenso, pues ocupa el último lugar en esa penosa tabla. Los cardenales llegan con aire en la camiseta y a la espera de acercarse a la clasificación a los cuadrangulares, pues ya se metieron entre los ocho mejores del campeonato y no quieren despertar del sueño ni salir del selecto grupo.



Atrás quedó la angustia de ser último y que le tocaran el tema del descenso. Hoy Santa Fe disfruta de la mejor racha en la Liga y ahora que logró una inesperada entrada a los ocho, no está dispuesto a dejarse quitar el papel protagónico.



Sin embargo, el onceno que dirige Harold Rivera tendrá varios cambios, pues no estará el lesionado Andrés Pérez, así como no estarán Edwin Herrera ni Maicol Balanta. Sebastián Salazar, Federico Arbeláez y posiblemente Fabio Burbano, serían los reemplazantes.

"Llegar acá ha sido el fruto de un trabajo arduo, de mucha fe en lo que se venía haciendo y de una fortaleza mental que necesitábamos para salir de este bache. No nos creemos el cuento, vamos paso a paso y ahora lo importante es seguir sumando puntos que nos lleven a la clasificación", apuntó Daniel Giraldo, bastión de la línea de marca en el mediocampo albirrojo.



Alineaciones probables



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Nicolás Hernández, Federico Arbeláez; Daniel Giraldo, Sebastián Salazar; Fabián Sambueza, John Velásquez, Fabio Burbano (Guillermo Murillo); y Jefferson Duque.



D.T.: Harold Rivera.



Árbitro: Luis Martínez.



Hora: 8:00 p.m.



TV: Win Sports.