Santa Fe, por la histórica hazaña: recibe a un temible América

Santa Fe enfrenta en El Campín este sábado a América de Cali, por el primer partido de los cuadrangulares del grupo B, luchando por la posibilidad de avanzar a la gran final de la Liga II-2019.



El cuadro cardenal llega con un importante invicto de 12 fechas y quiere seguirse consolidando en lo más alto luego de empezar como último el torneo. El equipo rojo, por su parte, busca la histórica hazaña de avanzar nuevamente a una final.

"América no es un rival fácil, será nuestro partido más importante de la temporada. Tenemos que aprovechar la localía, empezamos de cero, tenemos la obligación de sumar y esperamos estar a la altura del cuadrangular", comentó Harold Rivera sobre el encuentro de este sábado.



La última derrota de Santa Fe como local viene a manos de América, que lo derrotó por 1-2. Sin embargo, es la única victoria que tiene el conjunto escarlata desde su regreso de la segunda división.



La estadística muestra que América y Santa Fe han disputado en la historia del fútbol colombiano 228 partidos, de los cuales el rojo del Valle ha ganado 82 contra 67 de los cardenales y 79 empates. Los diablos han marcado 346 goles, por 319 del Expreso.



América de Cali quiere repetir triunfo frente a Santa Fe en su debut en cuadrangulares



El más reciente duelo entre ambos, por la séptima fecha del ‘todo contra todos’, dejó triunfo 1-2 para los vallecaucanos, pero la situación ahora es distinta, luego de la gran recuperación de los cardenales, que con una racha muy positiva y remando contra la corriente logró el cupo a las semifinales.



En cuanto a la formación titular no hay inconvenientes, regresa el lateral izquierdo Edwin Velasco, quien estaba lesionado, pero suma cuatro tarjetas amarillas y tendrá que cuidarse, mientras que el goleador Michael Rangel vuelve tras darle también asueto por la seguidilla de partidos que ha encarado.



El técnico Alexandre Guimaraes confesó que en las prácticas se han trabajado conceptos y situaciones específicas, reafirmando lo que se ha venido haciendo bien, aunque este juego es otro tipo de presión. Lo primordial es potenciar los factores positivos y tratar de evitar los errores que han costado goles. Es innegable que como visitante ha tenido muy buenos resultados por la forma como aprovecha los espacios que le dejan sus rivales.



Para Michael Rangel es importante el apoyo de la afición escarlata: “Es algo positivo, va a ir mucha gente a apoyarnos allá, no hay que desconocer que Santa Fe es un gran rival, un equipo que viene en alza y haciendo las cosas bien, espero que sea un lindo que nosotros nos quedemos con los tres puntos”.



Alineaciones probables:



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Nicolás Hernández, Edwin Herrera; Sebastián Salazar, Daniel Giraldo; Jhon Velásquez, Fabián Sambueza; Maicol Balanta y Jefferson Duque.



América de Cali: Neto Volpi, Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, Duván Vergara: Matías Pisano, Michael Rangel.



Hora: 5:00 p.m.



Estadio: Campín



TV: 'RCN'



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces