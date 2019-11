Santa Fe sale con toda su banda: por tres puntos contra Alianza

Independiente Santa Fe y Alianza Petrolera abrirán este domingo 17 de noviembre la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga II-2019. A las 2:30 de la tarde, en el estadio El Campín, el cardenal va por su segundo triunfo de local, que le permita terminar la jornada arriba, en un grupo B muy parejo al que todos (Cali y América) llegan con 3 unidades.

Santa Fe venció a América en la primera jornada, siendo local; y luego perdió con Cali de visitante. Es por eso que necesita ganar en casa y luego, en la cuarta fecha, ir a Barrancabermeja para tratar de sumar por fuera.



La mejor noticia que recibió Harold Rivera es que tiene el equipo completo para este juego. La única ausencia es la de Brayan Perea, pero el ‘Coco’ no es que tenga muchas oportunidades y las que le dan no las aprovecha. El atacante se lesionó contra Cali y, aunque no fue de gravedad, no fue concentrado.



En cambio, Maicol Balanta podrá jugar a pesar de acumular cinco tarjetas amarillas. La razón: Kevin Mier, segundo arquero cardenal, está con la Selección Colombia Sub-23 y habilita al atacante, que seguramente pagará su sanción para el juego contra Alianza en Barrancabermeja.



Alineación probable:

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Nicolás Hernández, Edwin Herrera; Andrés Pérez, Daniel Giraldo; Fabián Sambueza, Jhon Velásquez, Maicol Balanta; y Jefferson Duque.

D.T.: Harold Rivera.



Árbitro: Jhon Ospina.



Hora: 2:30 p.m.



Estadio: El Campín.



TV: RCN.