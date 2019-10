Más cerca de la hazaña: Santa Fe venció 2-0 a Unión y está en los ocho

Independiente Santa Fe volvió al triunfo luego de dos empates consecutivos. Y sumó los tres puntos en el momento más importante y caliente de la Liga II, pues con la victoria 2-0 sobre Unión Magdalena, este domingo, volvió al grupo de ocho primeros tras la fecha 18 del campeonato.



En un partido cerrado, el cardenal salió de la presión gracias a un autogol de Edisson Restrepo y selló el triunfo gracias a una buena definición de Fabián Sambueza. Así, el albirrojo llegó al sexto lugar de la tabla de posiciones.



El cardenal sabía a lo que se iba a enfrentar. Unión salió muy ordenado, acumulando gente en defensa y, especialmente, en zona medular. El balón era para el cardenal, pero superar el bloque defensivo del ciclón no fue fácil.



Santa Fe no pudo crear opciones de gol claras en la primera parte. Incluso de a poco fue perdiendo el protagonismo, Unión se dio cuenta que podía presionar más adelante y fue ganando terreno. Así, el ciclón pasó de defenderse a llegar al arco de Leandro Castellanos, que sufrió pero pudo sacar su arco en cero en los primeros 45 minutos. Poco en el primer tiempo en cuestión de espectáculo, pero no era un partido para lucir, si no para sacar el resultado.



Noticia en desarrollo...