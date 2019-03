Santa Fe, de mal en peor: salvó un punto en casa contra Rionegro

Independiente Santa Fe sigue sin poder sumar de a tres en su casa y completó ocho partidos sin ganar en la Liga I-2019. El conjunto cardenal salvó un punto tras el empate por 2-2 con Rionegro Águilas, en la fecha ocho del torneo. Jáder Obrian marcó doblete, mientras que en los leones, Brayan 'Coco' Perea y Juan David Valencia anotaron.

En la primera parte, el encuentro se tornaba de ida y vuelta, aunque el conjunto local empezó avisando. Jhon Velásquez, de buen partido, habilitó a Baldomero Perlaza, quien remató y probó a Juan David Valencia, portero de Rionegro Águilas, que sacó el balón al córner.



Juan David Valencia, pero el lateral de Santa Fe, tuvo un tiro libre de costado, en el que llegó el primer gol del partido. El zurdo le pegó desde afuera y anotó un golazo para poner arriba al conjunto cardenal.



Después respondieron los antioqueños, por medio de Jáder Obrian, quien probó a Geovanni Banguera, arquero de Santa Fe. El guardameta de los locales recibió un remate desde afuera del área y salvó lo que era el empate en ese momento.



La segunda mitad empezó mejor para Rionegro, que entró con otra actitud. También, en apenas 4 minutos, Arley Rodríguez recibió dos amarillas y fue expulsado, dejando con diez jugadores al león.



Velásquez, uno de los mejores del partido, tuvo un remate dentro del área, pero nuevamente Valencia logró salvar su arco, para mandar el esférico al tiro de esquina. Pero Santa Fe no pudo mantener el resultado, y Obrian tuvo un mano a mano con Banguera, que significó el segundo gol del partido y el 1-1 para los antioqueños.



Independiente Santa Fe seguía en búsqueda de un gol que lo llevara a su primer victoria en la Liga I-2019, pues no ha podido sumar de a tres en los primeros siete juegos.



Sin embargo, Rionegro fue el equipo que aprovechó los espacios que tuvo y por medio de Obrian, pudo sumar el 1-2 para los antioqueños. El 'Soldado' recibió un balón dentro del área y venció de nuevo a Banguera.



Pero dos cambios salvaron a Gerardo Bedoya de su primera derrota con la camiseta de Santa Fe. Omar Pérez le dio el balón, de taco, a Brayan 'Coco' Perea y el exjugador de la Lazio anotó el 2-2 final del encuentro.



Síntesis



Santa Fe 2 – 2 Rionegro Águilas



Santa Fe: Geovanni Banguera (6); Víctor Giraldo (5), José Moya (5), Carlos Henao (5), Juan David Valencia (6); Juan Roa (6), Andrés Pérez (6), Baldomero Perlaza (5); Jhon Velásquez (7); Arley Rodríguez (4) y Fabio Burbano (5).



Cambios: Brayan Perea (6) por Fabio Burbano (14 ST), Carmelo Valencia (SC) por Andrés Pérez (31 ST) y Omar Pérez (SC) por Jhon Velásquez (38 ST).



D.T.: Gerardo Bedoya.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia (7); Carlos Ramírez (5), Álvaro Angulo (6), Hanyer Mosquera (4), Daniel Muñóz (5); Elkin Blanco (6), Francisco Rodríguez (5), Jesús David Rivas (5), Luis Mosquera (6), Jáder Obrian (8), Víctor Aquino (5).



Cambios: Jefferson Cuero (5) por Víctor Aquino (1 ST), Miguel Murillo (6) por Luis Mosquera (20 ST) y Kevin Salazar (SC) por Jesús Rivas (31 ST)



D.T.: Sergio Guzmán.



Goles: Juan David Valencia (23 PT) y Brayan Perea (47 ST), en Santa Fe. Jáder Obrian (13 ST y 43 ST), en Rionegro.



Tarjetas amarillas: Juan David Valencia (11 PT), Andrés Pérez (32 PT), Arley Rodríguez (2 ST y 6 ST), en Santa Fe. Luis Mosquera (21 PT), Carlos Ramírez (27 PT), Jáder Obrian (17 ST), Miguel Murillo (25 ST), en Rionegro.



Tarjetas rojas: Arley Rodríguez (6 ST), en Santa Fe. Hanyer Mosquera (35 ST), en Rionegro.



Partido: bueno.



Figura: Jáder Obrian (8).



Estadio: El Campín



Asistencia: 13.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Bismarks Santiago (7).