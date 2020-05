‘Me quiero quedar en Santa Fe, pero también quiero seguir jugando’

La crisis económica en el fútbol colombiano parece no ceder terreno. Los equipos están en una situación cada vez más crítica y por ello buscan llegar a varios acuerdos contractuales con sus jugadores.

​

Evidentemente Santa Fe no es la excepción y por estos días se encuentra en conversaciones con sus futbolistas. Justamente, en diálogo con Caracol Radio, Luis Manuel Seijas habló sobre si continúa o no en el conjunto cardenal.

Aunque el venezolano enfatizó en que “me quiero quedar en Santa Fe y es mi primera opción”, afirmó también que debe continuar su carrera “donde pueda seguir jugando”. Recordemos que el volante sufrió en 2019 una lesión de ligamento cruzado de la rodilla y recién a mediados de febrero recibió el alta médica, motivo por el que en 2020 no alcanzó a tener minutos.

​

​Respecto a lo anterior dijo que “después de la lesión, no quisiera irme sin poder jugar”. En este sentido es consciente de que “puedo aportar bastante” y en caso de no tener cupo en el XI titular “pues me lo ganó, yo sé que parto de atrás”.

​

​Por último sobre su contrato, Seijas sentenció: “No hay mucha diferencia para arreglar con Santa Fe, no quiero caer en especulaciones pero está muy avanzado. Entiendo la situación del club y estamos cerca”.