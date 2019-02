Así se manifestó Santa Fe ante la polémica por Johan Arango

Independiente Santa Fe le salió al paso a la polémica que se ha generado entorno a Johan Arango, a quien acusan en redes sociales de haber cometido un nuevo acto de indisciplina. El cuadro cardenal respaldó a su jugador y, de paso, recalcó que el volante está teniendo un buen comportamiento.

En un texto de varios puntos, la junta del equipo bogotano explicó que Arango no ha "caído en actos de indisciplina" y que "presenta un comportamiento responsable y comprometido con la institución, cuerpo técnico y compañeros".



El volante entró en el grupo de convocados para el partido contra Tolima, pero aún no se define si será titular. No obstante, la institución cardenal resaltó que "los rumores de actuaciones lejanas al orden y disciplina del club son comentarios desafortunados e irresponsables de personas que pretenden dañar la armonía del club".



Así fue como Santa Fe reiteró "su confianza" en el jugador, que, sin embargo, también le salió al paso a los rumores en la cuenta personal de Instagram.