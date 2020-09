Harold Rivera no defiende lo indefendible: así habló de su Santa Fe

Independiente Santa Fe rescató un punto en el clásico bogotano 301, al empatar 1-1 con Millonarios este domingo, en partido de la fecha 10 de la Liga 2020. Sin embargo, el técnico Harold Rivera no se llamó a mentiras, no defendió lo indefendible, y fue autocrítico con sus jugadores, que mostraron un nivel inferior al rival a pesar de igualar en el resultado.



“No me gustó el partido, no me gustó lo que hizo Santa Fe. Es un partido para olvidar, pero también para corregir”, fue la contundente frase que resume el sentir del entrenador cardenal.



“Millonarios me sorprendió un poco porque hizo un juego directo, distinto a lo que venía haciendo. Nosotros intentamos jugar, pero no tuvimos la conexión ni la claridad del medio campo hacia arriba. A mis jugadores les costó y no hicimos un partido como el que estamos acostumbrados. Tuvimos malas entregas, pero también fue la presión del rival. Fuimos imprecisos y nos demoramos en casar el balón en las zonas donde presionaba Millonarios; nos cerraron los espacios y nos llenamos de desconfianza”, analizó Rivera sobre el clásico bogotano.



Aunque en Santa Fe quedaron “contentos por el punto, porque al final se suma”, Rivera dejó claro que no hay “conformismo, porque pudimos sumar un punto de otra manera, jugando distinto. Pero ya está, es importante no perder”.



Ahora, en el equipo albirrojo “hay que corregir, mirar el rendimiento individual y colectivo, tanto en fase defensiva como en transición y ataque. No tuvimos opciones de gol. Millonarios nos encimó; mi equipo estuvo largo. Con un hombre de más, ellos se metieron atrás y nos facilitaron el trabajo para generar esa única opción y empatar”.