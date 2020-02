Santa Fe sueña con meterse a los ocho mejores: visita a Patriotas

Independiente Santa Fe quiere confirmar su mejoría en la Liga I.2020 este domingo, en Tunja, visitando a Patriotas Boyacá desde las 2 de la tarde, en partido correspondiente a la 5ª fecha del campeonato colombiano.



El equipo que dirige Harold Rivera ganó hace una fecha su primer partido; fue contra Junior y por 3-1, un resultado contundente, que tiene más valor aún por el rival y por el desarrollo del juego. Y aprovechando lo parejo de la tabla de posiciones, el albirrojo se ilusiona con ganar en la capital boyacense para apuntar a terminar la jornada entre los ocho mejores.



El partido en Tunja no será fácil, pues Patriotas también está necesitado de puntos. No ha ganado y suma 2 unidades, así que en casa tiene la obligación de despertar. Aunque la plaza es conocido para el técnico santafereño: Harold Rivera inició su carrera como entrenador en esa ciudad y con el ahora equipo rival.



Santa Fe tendrá una sola variante. Carlos Mario Arboleda, lateral derecho, cumplirá una fecha de sanción que debía desde el campeonato del semestre anterior, pero que no había pagado pues al estar Edwin Herrera en la Selección Preolímpica le permitía jugar. Justamente, será Herrera, destacado en el Sub-23, quien lo suplirá.



Alineación probable

Santa Fe: Leandro Castellanos; Edwin Herrera, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Daniel Giraldo, Andrés Pérez; Yohandry Orozco, John Velásquez, Fabián Sambueza; y Diego Valdés.

D.T.: Harold Rivera.



Hora: 2:00 p.m.



TV: Win Sports.



Árbitro: Jorge Tabares.



Estadio: la Independencia (Tunja).