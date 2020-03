Ómar Pérez, majestuoso elogio a Wilder y la 'espinita' de su carrera

Ómar Pérez, uno de los máximos ídolos en la historia de Santa Fe, disfruta de su vida de empresario y mantiene aún contacto con el fútbol, aunque no jugando.



En una entrevista con 'GolCaracol.com', el argentino habló de todo y tocó varios temas. Uno de ellos fue los mejores jugadores con los que compartió en Colombia, en los que incluyó a Wilder Medina con un gran elogio.

'Wilder Medina fue uno de los mejores jugadores con los que jugué. Era muy inteligente para marcarte los espacios, uno trataba de ponérsela ahí adelante y todo lo que se le ponía adelante era gol", dijo.



Por otro lado, explicó lo que le faltó en su carrera y la 'espina' que esto le dejó. Recordemos que el futbolista pasó por Santa Fe, Medellín, Junior y Boca, entre los más importantes.



"Ir a Europa me faltó en mi carrera, de pequeño fui a Portugal pero no pude firmar, me quedó esa 'espina'. Inter me buscó y hubo la posibilidad de ir a Europa. En ese momento, en Boca, Mauricio Macri era el presidente y la política del club era no vender jugadores. Así que no pude disfrutar de jugar allá", finalizó.