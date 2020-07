Santa Fe da detalles sobre el futuro de Sambueza: semana definitiva

La novela de Santa Fe con Fabián Sambueza sigue vigente, pues no han podido llegar a un acuerdo para mantener y renovar a la estrella argentina del equipo. Días atrás, se ha mencionado que el club sigue buscando un acuerdo, pero que las propuestas estarían muy por debajo de lo que espera el atacante.



Ahora, en un comunicado, el club rojo confirmó que las negociaciones con el futbolista siguen cada día, pero que no se ha podido llegar a un acuerdo aún. Además, dio fecha de que esta semana terminaría dicha negociación y se informaría si el jugador sigue en el club o no.



“Informamos que la institución ha continuado con las conversaciones para contar con los servicios del jugador Fabián Sambueza, hasta la fecha no se ha podido llegar a un acuerdo. En el transcurso de la semana esperamos determinar la continuidad o no del jugador”, mencionó el equipo cardenal.



Recordemos que el futbolista finalizó contrato y por la fuerte crisis económica que atraviesa Santa Fe no ha sido posible llegar a un acuerdo para la renovación de Sambueza. Según el club, esta semana sería definitiva y se daría la noticia del futuro del jugador.