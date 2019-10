¿Ya salvó el semestre? Santa Fe y su objetivo en los cuadrangulares

Independiente Santa Fe se convirtió este semestre en el equipo sensación de la Liga II-2019, al iniciar el campeonato en el último lugar y ascender partido a partido hasta terminar quinto y clasificarse a los cuadrangulares semifinales. Un gran remate, récord de imbatibilidad y una imagen de equipo serio y ordenado, lo metieron dentro del grupo de ocho mejores.

Los jugadores y el cuerpo técnico, que encabeza Harold Rivera, trabajaron y se convencieron de que se podía salir de la crisis. Y unidos con la afición, no solo salieron del fondo, también tuvieron una racha que hasta hoy lleva 12 partidos sin perder, además de una larga tanda de minutos sin recibir gol.



El cardenal salvó el semestre. Terminó el ‘todos contra todos’ con honor. Huyo de la tabla del descenso de 2020. Eliminó a Millonarios, su archirrival, ganándole los dos clásicos del semestre. Se podría decir, que Santa Fe ya cumplió y, pase lo que pase en cuadrangulares, puede despedir el año con la frente en alto.



Sin embargo, el león es voraz y no ha saciado su hambre. Los jugadores no le temen a un nuevo reto y quieren seguir dándole alegrías a sus hinchas.



“Estamos muy satisfechos por la clasificación. Felices por la hazaña que conseguimos, pero este es un paso para lo que queremos. Aquí ninguno es conformista, nuestro objetivo es salir campeones, pero seguimos paso a paso. No importa los rivales que nos toque, queremos más”, aseguró Juan Daniel Roa.



Harold Rivera fue el encargado de cambiar la mentalidad del plantel albirrojo. Su poder de convencimiento y su trabajo calaron en los jugadores y ahora les transmite el mensaje de cerrar el año con la anhelada estrella. “Todavía podemos dar más. Ya pensamos en lo que viene y tenemos muchos días para recuperar al grupo y seguir corrigiendo. Vamos a sudar la camiseta y a dar el 100%. Se vale soñar y vamos a lucharla”, aseguró el entrenador cardenal.



“Lo importante es que el equipo se convenció, trabajamos con mucha humildad sabiendo que a esto en cualquier momento se le podía dar vuelta. Ahora no sé si seamos o no favoritos, pero venimos en muy buena racha, estamos muy motivados y tenemos la ilusión de coronar esta hermosa campaña con un título”, comentó el defensor Fáiner Torijano.



La santa fe del expreso bogotano está intacta. Quedan seis partidos para seguir construyendo la hazaña. El plantel y la hinchada, creen en un cierre de año inolvidable. ¿Le alcanzará a Santa Fe?