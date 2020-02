Santa Fe quiere levantar vuelo en la Liga: visita a Rionegro Águilas

Independiente Santa Fe necesita levantar vuelo en la Liga I-2020 en la tercera jornada. En sus dos primeros partidos no consiguió sino empates (Once Caldas y Envigado) y ya es hora de empezar a ganar. Así, este lunes tiene el reto en su visita a Rionegro Águilas.



El fútbol bogotano está de capa caída en el inicio del campeonato. A Santa Fe se suman Equidad y Millonarios como equipos que no han ganado todavía. Así que el cardenal sueña con ser el primer equipo capitalino en sumar tres puntos este semestre.



“Estamos en el trabajo de ajustar piezas, de fortalecer el once, y por eso trato de hacer pocas variantes. Necesitamos ganar para mejorar en confianza y despegar”, aseguró el técnico Harold Rivera, quien incluyó por primera vez entre los convocados al experimentado Andrés Pérez, aunque no es seguro que vuelva a la formación inicial.



El que no fue llamado fue Nicolás Hernández, de quien se especula pueda salir del club en caso de abrirse una negociación sobre un posible canje; versión que es desmentida al interior de Santa Fe.



Alineación probable

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Matías Ballini (Andrés Pérez), Daniel Giraldo, Fabián Sambueza, Jhon Velásquez, Mauricio Gómez; y Diego Valdés.

D.T.: Harold Rivera.



Árbitro: Kéiner Jiménez.



Hora: 6:00 p.m.



TV: Win Sports.