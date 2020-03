Polémica en Santa Fe: jugadores se sienten expuestos por su presidente

A pesar del encierro por la cuarentena a la que obliga el coronavirus, en Santa Fe podría empezar a gestarse un inconveniente serio entre futbolistas del plantel profesional y el presidente Eduardo Méndez. Aunque el equipo se entrena desde sus casas, guiados por el preparador físico, los principales jugadores están indignados por una encuesta que hizo el club cardenal en su cuenta oficial de Twitter.

“Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial y la situación económica que atraviesa actualmente el club, nuestro presidente le propondrá al plantel profesional una reducción de sus salarios de acuerdo a sus ingresos.



¿Está de acuerdo con esta medida?”, es la pregunta, con respuesta sí o no, que hizo la cuenta de Santa Fe a sus seguidores.



Varios jugadores se enteraron este mismo martes de la encuesta en redes sociales, la cual no cayó para na bien y de inmediato se comunicaron entre ellos para afrontar la situación.



FUTBOLRED indagó con algunos jugadores del plantel cardenal y en todos coincidió el rechazo y la sorpresa por la encuesta del club. “Es algo que se debe manejar entre el presidente y el grupo. Habrá que esperar qué se negocia colectivamente con la dirigencia, pero sobraba la encuesta, porque nos deja a los jugadores como los responsables de la situación”, expuso uno de los futbolistas de Santa Fe, que por respeto a su privacidad y lo álgido del tema, pidió guardar la reserva de su nombre.



De hecho, los jugadores no querían que se les citara después de dar sus opiniones. No es el momento y temen cualquier reacción interna o de parte de los hinchas. Ellos entienden que la situación económica mundial está en crisis por la pandemia del coronavirus covid-19, pero insisten en que no era la manera de tratar el tema.



“Es algo que no se debió tratar así. Lo que sé es que están empezando a manejar el tema por los medios. Ya algunos periodistas tocan el tema para presionar a los jugadores. Nosotros tenemos que hablar y esperar llegar a un acuerdo, pero son cosas que son delicadas y no para estarlas ventilando”, comentó otro de los principales jugadores del equipo que dirige Harold Rivera.



También se conoció que varios jugadores se fueron a pasar la cuarentena a sus ciudades de origen, así también lo hicieron varios miembros del cuerpo técnico. Así, el tema se tratará en telecomunicaciones: chats y llamadas que serán vitales para que no se arme un problema y haya soluciones en la negociación.



Eduardo Méndez da su versión: el hincha tiene que saber

Al filo de la noche de este martes, FUTBOLRED se contactó con el presidente de Santa Fe, quien reconoció que la encuesta en redes sociales fue por orden de él, pues necesitaba conocer la opinión de los aficionados.



“Yo simplemente me limité a preguntarle a la afición qué es lo que debo hacer. Si prefiere un equipo que cumpla los pagos y sea responsable en la parte institucional, o un equipo que por la necesidad de buscar un título pueda entrar en serios problemas económicos”, aseguró Méndez Bustos.



El dirigente quiere adelantarse a la situación y evitar un lío económico en un equipo que está endeudado: “Hay algunos patrocinadores que van a tener dificultades para pagarnos y seguramente también van a pedir la congelación de los pagos o formas de no incumplirnos”.



Méndez aseguró que “hablé con algunos jugadores y no me respondieron nada; otros no me contestaron y no me han devuelto la llamada. Espero que me llamen. Tengo que hablar con algunos, con los líderes, para tratar el tema”.



“Estoy pendiente de lo que la ley me autoriza, de lo que me diga el código laboral. Me interesa tener un equilibrio entre la parte deportiva y la parte económica, es mejor tener una institución sana en su parte económica y no cometer errores que nos puedan llevar a una crisis institucional durante muchos años”, añadió el presidente del club bogotano.