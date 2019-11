No repetir: cercano recuerdo que atormenta a Rivera en cuadrangulares

Harold Rivera fue una de las grandes razones del importante renacer que tuvo Santa Fe en este 2019, pues empezó muy mal y encaminó todo con gran ayuda del entrenador, que llegó tras la salida del Unión Magdalena.



Ahora, el entrenador de Ibagué dejó una importante imagen para mantenerse como entrenador rojo para el siguiente año, pues logró la hazaña de clasificarlo a los cuadrangulares. Sin embargo, tiene un recuerdo no muy lejano que lo atormenta.

Rivera tuvo también un importante primer semestre con Unión Magdalena y logró clasificarlo a las finales tras regresar de la segunda división. Más allá de los resultados que obtuvo, entró a los ocho, pero terminó saliendo del club antes de que terminarán los cuadrangulares. No estuvo para la última fecha de este.



Por decisiones administrativas, el buen semestre de Rivera terminó con su salida, que no quiso seguir el proceso y terminó pagándolo caro, pues descendió por un muy mal semestre en la segunda mitad del año.



Ahora, el entrenador no quiere repetir ese tema: lograr lo 'imposible' con un equipo hasta cuadrangulares y que finalmente salga de la dirigencia. El gran empuje que tuvo Rivera ayudó a Santa Fe, por lo que se espera que, sin importar los resultados de las finales, se mantenga al frente del club.



Recordemos que al inicio Rivera llegó a 'ayudar' a Eduardo Méndez, quien asumió la presidencia de Santa Fe. El entrenador tiene un contrato por seis meses e incluso ya se tenía a Alberto Gamero para 2020, pero todo empieza a cambiar luego de la importantísima campaña del técnico de Ibagué.