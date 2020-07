Más salidas en Santa Fe y pocas llegadas: así es la presente del club

Santa Fe volvió a entrenamientos individuales luego de que hubo tres casos positivos de covid-19 y siguen las salidas de futbolistas, que va dejando atrás a sus figuras, pero manteniendo la economía del equipo.



En primer medida, el equipo ya sigue entrenando y se prepara para un utópico regreso del fútbol en Colombia. Ahora, habría un problema desde este 31 de julio, pues empezará la cuarentena en Suba, localidad en la que viven varios futbolistas y que no podrían asistir a la sede para ir a entrenar hasta el 14 de agosto.

A esto, se suman las salidas de Fabián Sambueza, la gran figura argentina que finalmente no renovará, pues el club no envió otra contrapropuesta y allí terminó el contrato este 30 de julio. El atacante tiene opciones para ir a México o quedarse, pues incluso Junior de Barranquilla estaría interesado en repatriarlo. Fin a la novela, que el club no logró poner más dinero para el salario del jugador, quien igual se rebajó su sueldo.



Además, Edwin Herrera es de los jóvenes canteranos que esperaba brillar en Santa Fe, pero ahora el futbolista tiene una importante opción de ir al fútbol extranjero y confirmó en 'Vbar Caracol' que solo falta la propuesta formal para ir a jugar a Pumas de México: "ya hay acuerdo de palabra".



Ante esto, no hay nuevas llegadas en el equipo hasta ahora y así están los jugadores que regresaron luego de sus préstamos: José Moya, Martín Payares, Javier López y Jonathan Herrera. A las salidas se une Sambueza y, en una segura medida, Herrera: Nicolás Hernández, José Hugo Palacios, Yohandy Orozco, Mauricio Gómez, Duván Sánchez y Federico Anselmo.