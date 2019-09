Santa Fe, un sueño para no despertar: goleó a Jaguares y busca un cupo

Santa Fe ganó su quinto partido consecutivo y sigue haciendo historia. El conjunto cardenal goleó por 0-3 en Montería a Jaguares en la Liga II-2019 y se llevó otros tres puntos a casa en la fecha 13 del torneo.



Maicol Balanta, Jefferson Duque y Sebastián Salazar fueron los autores de los tantos para el conjunto cardenal, que sigue imparable y ahora está mucho más cerca de entrar a los ocho.

El rojo hizo historia en dos partes: consiguió su primera victoria en Montería y, por primera vez, llegó a cinco juegos consecutivos ganando y sin recibir ni un solo gol. Todo mejoró para Santa Fe, que sueña con la clasificación.



Desde muy temprano, con el calor de Montería, el equipo bogotano buscó a Jefferson Duque, quien respondió. Al minuto 8, Jhon Velásquez tuvo una gran habilitación para el '9', quien definió y marcó el primer tanto del partido.



Jaguares despertó y buscaba por medio de Pablo Rojas y Jefferson Cuero, quienes no lograban anotar, siendo 'derrotados' por Leandro Castellanos, portero rojo que fue una de las figuras.



La segunda mitad empezó con un simple 0-1 para el rojo, que se guardó en su campo y sufrió varias veces el ataque del conjunto de Montería, que no lograba ser claro en el último toque.



Jaguares no aprovechó y Santa Fe fue contundente en el desenlace del partido. Al minuto 68, Maicol Balanta marcó uno de los mejores goles del semestre y dejó en el piso a tres futbolistas, incluido el arquero, para poner el 0-2 en su juego.



Pero no todo terminó allí. Al 74, Jefferson Duque tuvo una gran jugada y desborde por la zona izquierda para dejar solo a Sebastián Salazar dentro del área, quien marcó y liquidó el juego.



Con este resultado, Santa Fe llegó a 17 puntos y se ilusiona con razón para clasificar en los ocho. El rojo tiene los mismos puntos del octavo, mientras que Jaguares ahora peligra en descenso.