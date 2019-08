Santa Fe juega contra la necesidad: visita a Tolima en Ibagué

Independiente Santa Fe visita este domingo, a las 7:45 p.m., a Deportes Tolima en Ibagué, con la necesidad de ganar su primer partido en la Liga II-2019 y empezar a salir de la mala situación deportiva que vive. Reto especial para Patricio Camps, pues el entrenador genera dudas y su continuidad está en veremos, mucho más por el cambio dirigencial en el club bogotano.



El cardenal suma un punto en tres partidos ligueros y no ha marcado gol. El equipo bogotano cambió de presidente esta semana: se fue Juan Andrés Carreño y llegó Eduardo Méndez, y este último le dio un corto margen de error a Camps, pues el expreso tiene que empezar a marchar.



Eso sí, lo que pase en la cúpula directiva nada tiene que ver con lo deportivo. Los jugadores saben que tiene que enmendar los errores y corregir el rumbo.



Santa Fe no contará con Alejandro Arbeláez, expulsado, y no tendrá un lateral izquierdo natural para reemplazarlo.



En Ibagué deben ser tres puntos, aunque uno no se mal botín. Importante empezar a anotar, pues es algo que tiene intranquila a la afición.



Alineación probable

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Nicolás Hernández, Alejandro Moralez; Juan Daniel Roa, Carlos Giraldo, Luis Caicedo, , Jhon Velásquez; Jhon Duque y Federico Anselmo.

D.T.: Patricio Camps.