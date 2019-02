Santa Fe no quiere un infierno es su cumpleaños: visita al América

Independiente Santa Fe se juega un partido muy importante para sus aspiraciones de mejorar en la Liga I-2019. Este jueves, desde las 6:30 p.m., visita al América de Cali en el Pascual Guerrero, en partido correspondiente a la séptima jornada del campeonato.



Los dirigidos por Gerardo Bedoya no han perdido con el ‘General’ como técnico, pues empataron con Patriotas y Junior. Pero ahora necesitan ganar, para ascender en la tabla, seguir soñando con una épica clasificación a los ocho primeros y celebrar un cumpleaños feliz, en sus 78 años de historia.



“Queremos un equipo más equilibrado y que no cometa errores atrás, porque hacemos presión alta y no podemos equivocarnos en la zona defensiva. Son errores individuales que hay que corregir”, aseguró el técnico Bedoya.



Santa Fe no tendrá a Johan Arango en el equipo, pero a la concentración volverán dos experimentados como Luis Manuel Seijas y Carmelo Valencia.



Alineación probable

Santa Fe: Geovanni Banguera; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Carlos Henao, Edwin Herrera; Juan Daniel Roa, Andrés Pérez, Baldomero Perlaza; Omar Pérez, Luis Manuel Seijas; y Fabio Burbano.

D.T.: Gerardo Bedoya.



Árbitro: Carlos Herrera.



Hora: 6:30 p.m.



Estadio: Pascual Guerrero.



TV: Win Sports.