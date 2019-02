Este sería el plan de retiro que le ofrecerá Santa Fe a Sanguinetti

El gol de penalti de Marco Pérez, a los 11 minutos del segundo tiempo, que significaba una nueva derrota de Santa Fe, esta vez contra Deportes Tolima, fue la última gota de paciencia que tuvo el presidente cardenal Juan Andrés Carreño.



El dirigente se paró de su silla, en el palco que tiene el equipo en El Campín, y abandonó el estadio. Se dirigió de inmediato al hotel de concentración del equipo y apenas llegó el plantel, con el cuerpo técnico y dirigentes incluidos, empezaron las reuniones.



La primera, fue entre directivos. La posición de todas las partes era unánime: Guillermo Sanguinetti debe irse y hay que buscar un nuevo director técnico. La decisión se tomó y se filtró, la salida del uruguayo era, hasta el momento, inminente.



Luego Carreño y Sanguinetti también se juntaron para hablar y hacerle ver la postura de la Junta Directiva, además de la de la afición, de la cual se dieron cuenta en el estadio, antes, durante y después del compromiso de la cuarta fecha de la Liga I.



El entrenador comprendió la situación, sabe que los resultados y el funcionamiento del equipo no son acordes a la expectativa. Pero una frase del charrúa dejó claro su pensamiento: “yo tengo contrato y creo en mi trabajo”.



Pero la situación para la salida del técnico Sanguinetti va más allá: la parte económica podría ser una barrera para definir la situación.



El uruguayo tiene contrato vigente con Santa Fe hasta junio. Faltan 4 meses y pagar una indemnización sería contraproducente a los intereses del club, que no pasa por su mejor momento en sus arcas.



Así, este domingo habrá una nueva reunión entre presidente y entrenador. La propuesta de Juan Andrés Carreño es pagar dos meses y que el DT condone la deuda del otro par de meses. Del lado del cuerpo técnico se ha hablado de cobrar todo o que los dejen terminar su contrato, pues no desfallecen en que su trabajo dará frutos.



Otra posibilidad sería pagar dos meses para cerrar la vinculación del entrenador y dejar fijados unos plazos para ponerse al día en la totalidad del sueldo pendiente.



En las próximas horas en Santa Fe esperan oficializar la salida de Guillermo Sanguinetti, después de llegar a un acuerdo. Después, se pondrán a la tarea de nombrar un nuevo técnico, pues ya hay adelantadas conversaciones con Hernán Torres, principal opción, y con Wilson Gutiérrez.