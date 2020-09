Rodrigo Ureña palpita el duelo frente a Universidad Católica por Copa

Entre los aspectos positivos de América de Cali frente al Bucaramanga puede mencionarse el bonito gol del chileno Rodrigo Ureña, el primero de la tarde en la victoria 2-1 que le dio de nuevo al conjunto escarlata la entrada transitoria al grupo de los ocho en la Liga BetPlay 2020.

Sin embargo, Ureña no ha sido titular habitual y cuando ha ingresado a los partidos lo ha hecho como lateral derecho, lejos del arco rival y de la opción de aprovechar esa condición de potente rematador. Pero él asegura que donde lo necesite Juan Cruz Real, allí estará para darle una mano al equipo

Sobre el gol y lo que significó volver parcialmente a los ocho, dijo en una amena charla con FUTBOLRED que: “es muy importante poder empezar a ganar, ya que lo necesitábamos mucho, si habíamos tenido buenas actuaciones desde lo grupal, dimos esa cuota para empezar a ganar”.

Acerca de lo que estaba faltando en América para volver a sonreír, explicó que “en Brasil tuvimos una jugada infortunada, un jugador de nosotros quedó tirado en el área, en este caso Velasco, y nos terminan convirtiendo un gol, el cual lo habíamos merecido mucho más nosotros por lo que habíamos salido a proponer y buscar en el segundo tiempo”.

En cuanto a lo que les está faltando como colectivo, señaló: “Por ahora hay que tener mucha tranquilidad, un poquito de paciencia, venimos de un parón importante en el cual ha sido muy difícil volver a tomar el mismo nivel, pero claramente estamos trabajando para lograr esos objetivos que para nosotros son fundamentales en lo que es la carrera por el bicampeonato, lo que queremos buscar”.



De si la idea futbolística de Juan Cruz Real es distinta a la que expresaba Alexandre Guimaraes, sostuvo que “no, obviamente cada técnico tiene su forma distinta de jugar o ver el fútbol, nosotros somos privilegiados en ese sentido, nos han hecho grandes cambios desde lo emocional, desde lo psicológico, aunque siempre es importante para nosotros seguir sumando desde lo grupal y en conjunto para poder ir por los resultados, que es lo que necesitamos nosotros y club ganar”.



También se refirió a la tarea del psicólogo Andrés Rodríguez en esta nueva etapa del plantel: “Súper bien, la verdad es que el aporte de un psicólogo siempre es bueno para hacer trabajos grupales, todos sabemos que desde lo psicológico se ganan partidos, así que es muy importante para nosotros”.



No se puede desconocer que en América algunos jugadores se ven todavía lentos, a lo que Ureña dio una explicación: “Puede ser, en mi caso hemos jugado a una alta intensidad, si te pones a pensar el equipo se fue a parar de igual a igual y no se vio mal físicamente en Brasil, y ellos venían de jugar 10 partidos consecutivos, así que obviamente puede ser parte de eso, pero también hay que dejar al trabajo del día a día y ver qué es lo que vamos generando partido a partido”.

Reconoció que en el último encuentro de Copa Libertadores la reacción del grupo fue importante en el segundo tiempo ante Internacional en Porto Alegre e incluso estuvo cerca de marcar el 4-3 en un momento determinado: “Lamentablemente no pudimos concretar las ocasiones claras que tuvimos al final, pero el fútbol es así, eso es lo lindo de este deporte y para la otra vamos a tener que tener mejorar y darnos cuenta que por detalles es que se ganan así los partidos importantes”.



Acerca de si esa condición para rematar desde media distancia la puede aprovechar mejor como volante, expresó: “Puede ser, no soy lateral, pero si me toca hacerlo por el bien del equipo lo voy a hacer, de la mejor manera posible. Trabajo cada día para ser el mejor y en este caso en la posición que me toque intentaré demostrar que estoy a la altura y también en lo futbolístico intento no quedarme atrás y seguir demostrando día a día lo que soy”.



Como chileno y conocedor de la Universidad Católica, rival de este miércoles (7:30 p.m.) en el Pascual Guerrero por Copa y que viene de ganarle 2-0 a Gremio en Santiago, del compromiso manifestó que “será muy difícil, un partido con un rival muy complicado, de mucha jerarquía, que viene haciendo las cosas muy bien hace muchos años ya, va muy bien encaminado para el tricampeonato en Chile; un conjunto muy regular, intenso, pero que también tiene sus falencias como cualquier equipo y tenemos que salir a hacer nuestro fútbol”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces