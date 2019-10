Rionegro se mantiene al margen: empató con La Equidad, ya eliminado

Los antioqueños eligieron su costado izquierdo como el lugar para atacar al rival y por allí logró con Mauricio Gómez llevar la primera opción de gol, aunque bien apareció Jhon García para despejar el balón y enviarlo al tiro de esquina con frialdad.



La pelota quieta fue el camino que eligió el conjunto asegurador y estuvo cerca de marcar con un buen cabezazo de Danilo Arboleda, pero despejó casi sobre la línea Anthony Uribe.



Una polémica decisión del juez se dio al minuto 16, cuando Jader Obrian y Danilo Arboleda chocaron en el área de La Equidad y el delantero de Rionegro cayó, aunque el juez Edwin Trujillo no sancionó penal.



Desde ahí el encuentro fue de ida y vuelta, con opciones en las dos áreas, pero sin ninguna opción clara bajo los tres palos.



Al 34 pudo llegar el gol que diera la ventaja al equipo local con un cabezazo de Lopera, pero el esférico se fue muy cerca de los tres palos. Con el 0-0 en el marcador se fueron al descanso.



En la parte complementaria hubo más de lo mismo, mucha intención ofensiva de los dos equipos, pero ninguna opción de gol clara.



Sin jugadores que dieran claridad en el campo, ambos entrenadores hicieron cambios para buscar más opciones ofensivas en el terreno de juego, pero no había emociones.



Rionegro sumó un punto que lo mantiene con cuatro más que Huila, parcial descendido y en la Liga II-2019 sumó 22 unidades, a dos de Santa Fe, que es el octavo. La Equidad, por su parte tiene 14 unidades y ya no tiene posibilidad alguna de clasificar a las finales.