Duelo intenso en la lucha por no descender: Rionegro vs. Huila

Rionegro Águilas y Atlético Huila se enfrentan este martes en un duelo para salir del fondo de la tabla. A las 6:00 p.m., el balón rodará en el estadio Alberto Grisales y los dos equipos empezarán un agónico partido ante el mal momento de los dos.



Los antioqueños están en la última posición de la tabla y en lo que va de este campeonato suman una victoria, cuatro empates y siete derrotas. En su pórtico han sufrido 20 goles y en su última salida perdieron 2-0 contra Once Caldas.

De la alineación titular del último partido, el entrenador Hugo Almeida no convocó a Juan David Valencia, arquero; Francisco Rodríguez, volante; y a Johan Jiménez, delantero, con lo que se plantean cambios para este encuentro en condición de local.



Por su parte, los opitas empataron en condición de local la fecha anterior y tienen un punto más que los antioqueños en la tabla de posiciones.



Una victoria, cinco empates y seis derrotas es el saldo que Atlético Huila ha cosechado en este 2019, aunque le han marcado 21 goles.



Para este juego, el entrenador mantiene los mismos jugadores que convocó para el partido anterior, por lo que no se plantean cambios en la alineación titular.



Pero este partido es más importante por la tabla del descenso. Rionegro tiene 103 puntos, uno menos que los huilenses y eso los obliga a ganar para sobrepasarlos. No obstante, el camino aún está bastante caudaloso para dos clubes con aspiraciones de mantenerse en la Primera División para el siguiente año.



Alineaciones probables



Rionegro Águilas: Luis Delgado; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Fernei Ibargüen, Carlos Ramírez; David Contreras, Elkin Blanco, Jáder Obrian; Kevin Salazar, Jefferson Cuero y Víctor Aquino.

D.T.: Éver Almeida.



Huila: Aldair Quintana; Nicolás Roa, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Diego Sánchez; Michael Ordoñez; Bayron Garcés, Jorge Aguirre, Kevin Agudelo, Michael López; Wilmar Jordán.

D.T.: Luis Fernando Herrera.

Hora: 6:00 p.m.



Estadio: Alberto Grisales.



TV: Win Sports



Árbitro: Lisandro Castillo