Con VAR, pero sin muchas emociones: Rionegro y Envigado empataron 1-1

El primer tiempo del partido en el estadio Alberto Grisales fue bastante escaso en emociones. Los dos equipos quisieron hacer uso de la posesión del balón y eso los llevó a no ser profundos de cara al arco rival.



Con este panorama los protagonistas fueron los volantes, mientras que Antony Uribe y Michael Nike Gómez se movieron por el frente de ataque, pero no aprovecharon sus movimientos. Así, el descanso llegó con el 0-0 en el marcador.



Pero no más con siete minutos de juego, Rionegro Águilas se fue adelante con un gol del venezolano Antony Uribe.



Envigado le metió más picante al ataque y empezó a tener más presencia en la cercanía del arco de Carlos Bejarano, pero el guardameta estaba bien parado.



Fue hasta el minuto 28 que llegó el empate. Yeison Guzmán cobró un tiro libre al primer palo y de rebote le llegó a Michael Nike Gómez al segundo palo. Aunque el tanto fue revisado por el VAR, el delantero estaba en posición lícita.



Cuando el partido estaba finalizando hubo dos acciones que protestaron los jugadores de Rionegro Águilas. La primera fue un cruce de Francisco Báez que dejó a Jader Obrian en el piso: ni el juez ni el VAR vieron penal. La segunda fue sobre el mismo jugador de Rionegro, pero fue Carlos Terán el que cruzó, pero la decisión fue la misma por parte de los árbitros y sus asistentes.



El empate sirve de poco porque Rionegro sumó nueve puntos y Envigado 8, lo que los mantiene lejos de los cuatro parciales clasificados, que tiene a Junior con 12 puntos en la cuarta casilla como el que cierra el grupo.