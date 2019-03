Rionegro Águilas y Atlético Bucaramanga cierran la fecha 11 de la Liga

Rionegro recibe la visita en Atlético Bucaramanga en el estadio Alberto Grisales. Ambos equipos vienen necesitados de buenos resultados para subir en la tabla de posiciones de la Liga I-2019.

Águilas viene de empatar 1-1 en su debut en la Copa Sudamericana 2019 contra el equipo boliviano de Oriente Petrolero. Este resultado los dejó motivados para el partido contra Bucaramanga.



“A pesar de haber cometido un error que nos costó el gol en contra rescatamos el esfuerzo de todos los compañeros. Esto nos dejó fortalecidos porque creamos opciones, el equipo luchó. Esperamos que este lunes ya estemos recuperados físicamente para que ojalá las cosas nos salgan bien”, expresó el volante Elkin Blanco.



Por su parte, desde que asumió como técnico el uruguayo Éver Almeida el equipo de Rionegro no ha ganado, pero tampoco ha perdido; ha conseguido dos empates, uno contra Envigado y el que se mencionó anteriormente contra Oriente Petrolero.



“El técnico Almeida no sólo nos vino a enseñar conceptos futbolísticos, sino que también nos ha hecho recuperar la confianza y los ánimos. Poco a poco nos hemos entendido más con el profe, a él le gusta que hagamos las transiciones de defensa a ataque muy rápidas”, sintetizó el delantero Daniel Lloreda.



Mientras que Almeida expresó: “Necesitamos sumar, conseguir el triunfo. Este equipo hace bastante tiempo que no lo logra”.



En cuanto a las modificaciones en la nómina titular que tendrá Rionegro Águilas, no estarán los jugadores Daniel Muñoz ni David Contreras debido a que en la fecha anterior fueron expulsados con tarjeta roja directa y deberán pagar este fin de semana una de las dos fechas a las que fueron suspendidos. En sus respectivos lugares estarán Alexis Hinestroza y Luis Mosquera.



Bucaramanga a ganar de visitante y acercarse a los 8

Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana permitieron evidenciar que se busca un equipo sólido en defensa, con tenencia de balón en el medio campo y con presencia ofensiva en el último cuarto de cancha.



“Estamos tratando de que el grupo integre los conceptos futbolísticos que queremos implementar. Bucaramanga es un rival que disputa el juego durante todo el partido, pero hace falta ser más contundentes en fase ofensiva”, expresó el director técnico Carlos Giraldo.



De otra parte, el gerente deportivo de Atlético Bucaramanga Hernando Flórez manifestó que no se traerán mas jugadores a la plantilla profesional, se la jugarán con lo que se tiene y buscarán ascender jugadores de las divisiones menores, así como ya se hizo en la fecha anterior con Andrés Ariza, volante santandereano de 21 años.



“Estoy satisfecho por lo hecho hasta el momento, ahora que tengo la oportunidad de estar con el grupo profesional pienso dar lo mejor de mí y contribuir para que el equipo este mejor. Rionegro es un rival fuerte de local, pero queremos los tres puntos e iremos por ellos”, manifestó Andrés Ariza jugador Leopardo.



Así pues, Atlético Bucaramanga sin mayores novedades en grupo de convocados, tendrá el objetivo de lograr la victoria, ya que se encuentra en la posición 14 con once puntos, tres menos que Envigado que es octavo con 14 unidades.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Alexis Hinestroza, Fernei Ibargüen, Hanyer Mosquera y Carlos Ramírez; Luis Mosquera, Jefferson Cuero, Elkin Blanco y Jáder Obrian; David Rivas y Daniel Lloreda.



D.T.: Ever Almeida



Bucaramanga: Nelson Ramos; Harold Gómez, Camilo Mancilla, Henry Pernía, Marvin Vallecilla; Andrés Ariza, Gabriel Gómez, Rafael Robayo, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas; Sergio Romero



D.T.: Carlos Giraldo



Árbitro: Bismark Santiago



Estadio: Alberto Grisales



Hora: 7:30 p.m.



TV: Win Sports