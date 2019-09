Andrés Ricaurte da la cara a críticos: habla de carteles e insultos

Deportivo Independiente Medellín tendrá una semana tranquila para trabajar de cara al partido del próximo sábado contra Millonarios, por la fecha 12 en la Liga II-2019. El conjunto rojo derrotó con solvencia a Envigado como visitante y buscará sumar nuevamente de a tres, esta vez en el Atanasio.

Uno de los jugadores que se ha venido destacando es Andrés Ricaurte. Bajo el esquema de Aldo Bobadilla, el ‘10’ está cumpliendo una función más de enganche y pasador que ha generado un mayor volumen ofensivo. Sin embargo, el volante es motivo de división en los hinchas que por un lado lo respaldan y por otro lo ofenden. En conferencia de prensa de este martes, Ricaurte salió al frente del tema.



“Para pelear se necesitan dos y no voy a caer en esa disputa. Debemos aportarle al equipo, mejorar al juego y que los resultados positivos lleguen para acercarnos al objetivo que tenemos”, indicó Andrés.



Además, “cada quién tiene su punto de vista, se deben respetar al que le gusta y anima, como al que no le gusta y protesta, nosotros somos jugadores profesionales y nos tenemos que adaptar a eso. En la vida no le gusta a uno a todo el mundo y hay que aceptar a eso”, remarcó.







En cuanto a su despliegue físico siendo uno de los jugadores que más recorridos hace por partido, Ricaurte precisó que “siempre trato de jugar de la misma manera, a veces hago recorridos muy largos, otras veces no tanto, es dependiendo del juego. Correr depende mucho de las posiciones y las funciones en el campo, son puntos de vista de la gente y no le presto atención a eso”.



Pensando en lo que viene, para el talentoso volante antioqueño, la ventaja de tener una semana larga de trabajo les permitirá conocer mejor al técnico Bobadilla y qué busca en la manera de jugar con el DIM. “Es una semana larga para prepararnos mejor, asimilando la idea que quiere el cuerpo técnico, esperamos hacer las cosas bien contra Millonarios”, expresó.



Sobre lo que se quiere Andrés describió que “estamos haciendo borrón y cuenta nueva, comenzando de cero, ser un equipo ordenado con una idea más clara en el inicio y salida de juego, con las transiciones rápidas aprovechando sus características”.



Finalmente, se refirió al conjunto ‘embajador’ próximo oponente en el campeonato. “Es una final más, nos quedan nueve, contra un rival que ya tiene una huella de trabajo. Esperamos superarlos no solo en el trámite, sino en el resultado en el juego”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín