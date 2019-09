¿Cuál es el secreto de Alianza Petrolera? Las claves de Ricardo Jerez

Alianza Petrolera es el equipo sorpresa de la Liga II-2019, pues es el líder solitario con 27 puntos, por encima de equipos como Nacional, América o Millonarios. Justamente, el cuadro albiazul recibirá este jueves al equipo santandereano en el inicio de la fecha 13, en juego atractivo en El Campín.

Ricardo Jerez es su arquero y máximo referente de Alianza. No en vano lleva 6 años en Barrancabermeja. El guatemalteco se siente un barranqueño más, pues en esa ciudad nació uno de sus hijos (Franco Emiliano), y el otro (Leandro Fabián) nació en Bucaramanga. Incluso canta el himno local, pues ya se siente de la casa.

Jerez habló con FUTBOLRED de los objetivos de Alianza Petrolera este semestre. Salvarse del descenso, luego clasificar a cuadrangulares y tratar de sorprender, para soñar con una clasificación a una copa internacional.



Antes del juego con Millonarios, el guardameta confesó las claves de Alianza para hacer tan buena campaña este semestre.



* La pretemporada

“Fue un gran trabajo de adecuación. Estuvimos aproximadamente 20 días en Bogotá, trabajando a doble turno, sin que nadie hiciera mala cara, porque sabíamos lo que nos jugábamos este semestre en el descenso. Teníamos claro que no había mañana. La preparación física ha sido extraordinaria”.

* Solidaridad y humildad

“Somos un equipo solidario, que trabajamos fuerte y no damos una pelota por perdida; no hay reclamos entre nosotros, hay mucha solidaridad, todos somos obreros y no hay figuras. Se nota la humildad que hay en el plantel y se refleja en cada partido”.

* Liderazgo y experiencia

“Tenemos jugadores del recorrido y madurez de Cléider Alzate, Farid Díaz, Juan Guillermo Domínguez, César Arias, Freddy Flórez, Luciano Ospina, Juan David Ríos y yo. La base de jugadores maduros ayuda muchísimo”.

* César Torres, el técnico revelación

“César Torres tiene una espalda muy grande para aguantar las críticas. No importa que sea joven, tiene mano dura y no le tiembla para sacar al que sea, sin importarle nombre o trayectoria. Es exigente en entrenamientos y partidos, quiere muy buen rendimiento de titulares y suplentes; explotó la competitividad en el plantel y entonces el que juegue lo hace a tope”.

* Respeta a sus rivales, pero no les teme

“No estamos mirando camisetas. Respetamos a cada rival, pero este semestre nos jugamos en cada partido una final. Tratamos de plantear buenos partidos para ganar o sumar, sin reparar en si somos locales o visitantes; si el rival es favorito o lo somos nosotros. Jugamos de igual a igual”.

* El descenso, angustia y motivación

“Jugar el descenso es para hombres, que se echen el equipo al hombro y aguanten esa presión; que no tengan miedo de fracasar, porque descender es lo peor que hay en el fútbol después de una lesión. Es para afrontar con madurez y sangre fría las adversidades”.