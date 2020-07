¡Último recurso! Clubes se reunieron con Jesurún para hablar de Vélez

Todo podrán decir menos que no se agotó hasta el último recurso para que en la asamblea de Dimayor, este viernes, el punto de discusión de la continuidad del presidente Jorge Enrique Vélez ya fuera evacuado.

Es un hecho que el dirigente ha perdido el apoyo de la mayoría y que, en ese sentido, no tiene gobernabilidad, pero también se ha dicho que la salida será tan compleja como temían los más pesimistas. Así como es hoy, con una diferencia abismal por el pago de la indemnización que él reclama para dar un paso al costado.



Hoy los directivos se debaten entre pagar solo lo que ordena la Ley, como lo explicó FUTBOLRED, o cumplir con una pretensión que, según versiones extraoficiales, llegaría a los 800 millones de pesos.



Pensando en este último punto, algunos presidente de Dimayor habrían apuntado a una instancia superior, en búsqueda de mediación para la salida de Vélez: la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



Según la información del diario El Tiempo, este jueves, en una reunión virtual con el presidente Ramón Jesurún, se le pidió ayuda para remover del cargo al cuestionado directivo, aunque toda vía no se conoce el resultado de la misma.



En la reunión de este viernes se planea hacer una votación para presiona a Vélez a dejar el cargo, aunque el tema no esté en la agenda del día. ¿Lograrán su objetivo? No parece tan sencillo.