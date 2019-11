Satisfacción, por fin: lo que pasó en otra reunión más con Acolfutpro

Terminó otra de las reuniones de Acolfutpro, el Ministerio de Trabajo, la Federación y los presidentes de los clubes, que finalmente no terminó siendo en 'conjunto', pero sí dejó gratas impresiones para el gremio de futbolistas.



Desde las 10:00 a.m. empezaron las reuniones, que terminaron con una charla entre los presidentes de algunos clubes como Santa Fe y América, así como la Federación Colombiana de Fútbol.



Sin embargo, estos representantes se reunieron con el Ministerio de Trabajo, buscando una solución para Acolfutpro, entidad con la que no se reunieron.

Terminó la reunión de @acolfutpro con @MintrabajoCol.



El director de la agremiación de futbolistas destacó la presencia de los presidentes de los clubes y del presidente de la Federación Colombia 🇨🇴 de fútbol ⚽.



Acolfutpro, por su parte, luego habló con el Ministerio de Trabajo y Carlos González Puche, representante de Acolfutpro, salió satisfecho y agradeció a los clubes por acudir al llamado.



"Vamos a buscar otra reunión. Ayer (jueves) se dio la noticia de que los presidentes no iban a venir y vinieron. Evidentemente es un punto muy positivo que cuatro presidentes de clubes, así no representen a los demás, y el de la Federación hayan venido", dijo Puche.



Finalmente, como lo mencionó, se espera otra reunión y que se pueda resolver alguno de los temas que buscaban los futbolistas y que le pidieron a la Dimayor.