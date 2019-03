Lo bueno, malo, feo y más de la octava fecha de la Liga I-2019

A la octava fecha solo le restan dos partidos: Huila vs. Alianza, que se jugará este lunes, y Medellín vs. Nacional, encuentro que fue aplazado y que se disputará el 26 de abril. En los ocho partidos que se disputaron este sábado y domingo se marcaron 21 goles y no se vivió ningún 0-0.



Como es habitual FUTBOLRED le trae el resumen con lo mejor de los encuentros disputados en los diferentes estadios de Colombia.

Lo bueno



Junior consiguió una nueva victoria en la Liga y ya se acomodó en la segunda casilla de la tabla. El triunfo en condición de visita lo hace el único equipo invicto en el campeonato.

Tolima y Envigado demostraron contundencia y marcaron de a cuatro goles cada uno en sus respectivos partidos. El pijao superó a Jaguares, mientras que los antioqueños al América.

La Equidad consolidó un buen juego en condición de local y logró vencer en el estadio de Techo a Cúcuta, que está desarrollando una gran campaña este 2019.

Lo malo

A Santa Fe una vez más se le complicó el partido en su estadio. El cardenal empezó ganando contra Rionegro, pero los errores, y tener un jugador menos, lo llevaron a estar por debajo en el marcador (1-2). Al final empató, pero sigue con problemas graves. Además es el único equipo que no conoce la victoria.

Pasto una vez más volvió a perder y poco a poco se pierde la paciencia con Alexis García, quien no encuentra el equipo ideal para poder hacer frente al mal momento de su equipo.



La presentación de América en el estadio Polideportivo fue muy por debajo de lo mostrado en todo el semestre. Pecoso vio a su equipo caer estrepitosamente frente a un rival que se mostró superior.

Lo feo

Esta fue una jornada que ha dejado hasta el momento 8 expulsados, que fueron en cinco partidos. Jeison Quiñones (Bucaramanga), Maicol Medina (Patriotas), Javier López, (Cúcuta), Arley Rodríguez (Santa Fe) Hanyer Mosquera (Rionegro), Ederson Moreno (Pasto), Felipe Jaramillo (Millonarios), Agustín Palavecino (Cali) fueron quienes vieron la roja.



El partidazo entre Cali y Millonarios terminó con molestias entre los jugadores de ambos equipos. Una lástima para un partido que estuvo intenso en emociones en el segundo tiempo.

El más caliente tras el empate sobre la hora fue Felipe Banguero, quien tuvo que ser retirado por compañeros del plantel para retirarse del campo. La verdad, todos quedamos con bronca por ese gol cuando parecían tres puntos más en la tabla. #EstamosEnTodosLados pic.twitter.com/H7IAV0QEEV — Mundo MILLOS (@MundoMillos) 4 de marzo de 2019

Lo estadístico

3 años, 4 meses, y 3 días fue el tiempo que tuvo que esperar Brayan Perea para volver a celebrar un gol. La última vez había sido el 28 de octubre de 2015, en Francia.

Casi 22 años después un arquero vuelve a marcar gol con el Deportivo Cali. Camilo Vargas celebró contra Millonarios, pero el 2 de marzo de 1997 lo hizo el mítico Miguel Calero.

Jader Obrian anotó su primer doblete en el fútbol colombiano. El volante ha militado en Uniatónoma, Tolima, Cúcuta y solo con Rionegro consiguió anotar dos goles en un partido.



Javier López recibió su primera expulsión con Cúcuta en su sexto partido con el equipo motilón.



América no recibía cuatro goles en un solo partido desde el 31 de marzo del 2018. En esa oportunidad fue Huila el que le propinó una goleada por 4-0 en el interinato de Carlos Asprilla.