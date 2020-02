La Equidad sufrió pero logró agónico punto contra un luchador Pereira

Que los partido terminan cuando terminan es la moraleja del fútbol que sufrieron en carne propia La Equidad y Deportivo Pereira.

Ambos equipos pactaron un 3-3 intenso, luchado, con entrega total de parte y parte y con goles de gran factura que premiaron la lealtad de los pocos hinchas que llegaron al estadio de Techo.



A los 9 minutos llegaría la primera polémica, una mano en el área de Lima que era inevitable para el jugador, quien no tenía intención de cortar la jugada. Nadie se lo contó al juez Carlos Betancur, quien igual sancionó penalti.



Ya frente al arco, Molina engañó a Bonilla y le puso la pelota al lado contrario para adelantar a Pereira a los 10 minutos.



Sabbagh fue el hombre que buscó con más persistencia aunque sin suficiente claridad, de hecho el ímpetu le costó una amarilla por un choque contra un rival.



La mejor opción la tuvo Peralta sobre el final de la primera etapa, de frente al portero, pero le faltó potencia y le llegó Avellaneda a la pelota.

Hasta que finalmente cayó el empate en una acción de Castro, un remate desde fuera del área que rozó a Lopera y dejó sin reacción al portero.



En el complemento, a los 53 minutos, vendría una falta de Córdoba sobre Sabbagh en el área pero el portero Avellaneda, la figura del duelo, adivinó y atajó el cobro de Peralta.



Infortunadamente para el equipo bogotano, el rival no le perdonó ese error: ante el remate de De la rosa, Bonilla cedió el rebote y ahí, como cazador, apareció Mateo Cano para embocarla, ante la duda de Rambal. A los 60 minutos el marcador se ponía 1-2.



A puro corazón se iba Equidad sobre el arco de Pereira hasta que a los 76 minutos apareció la magia de Carlos Rodríguez, quien paró de pecho la pelota y soltó un remate imposible para el eficiente Avellaneda.



Sobre los 90 minutos, Pereira encontró la suerte que buscó en Bogotá: Molina puso el 2-3 definitivo tras una gran jugada de Artunduaga, cuyo centro cayó al artillero Molina, autor de un doblete y responsable de la felicidad matecaña, que sin embargo no sería completa porque, otra vez, los partidos terminan cuando terminan....



A los 94 minutos, Córdoba le cometió penalti a Peralta y el airado reclamo le costó la expulsión a Lopera. El cobro llegó a los 95 minutos, Carlos Rodríguez celebró su doblete y el partido no dio tiempo para más.



Síntesis



La Equidad: Cristian Bonilla (5); Walmer Pacheco (5), John García (6), Alex Rambal (6), Amauri Torralvo (6); Joan Castro (6), Pablo Lima (5), Stalin Motta (6), Brayner De Alba (5); Pablo Sabbag (6), Carlos Peralta (6).

Entrenador: Alexis García.

Cambios: Carlos Rodríguez (8) por De Alba (51), David Camacho (6) por Lima (60), Kevin Salazar (6) por Castro (75).



Pereira: Sergio Avellaneda (7); Francisco Córdoba (5), Jonathan Lopera (4), Luis Cardoza (6), Alejandro Artunduaga (6); Jhonny Vásquez (5), Ronaldo Tavera (6), Mateo Cano (6), Delio Ramírez (6), Jairo Molina (7), Wilfrido de la Rosa (5).

Entrenador: Néstor Cravioto.

Cambios: Mauricio Casierra (6) por Ramírez (59), Michael Ordoñez (5) por De la Rosa (67), Jorge Posada (6) por Cano (71).



Goles: Castro (45 +3), C. Rodríguez (77, 90+6) para la Equidad. Molina (penalti, 11; 90+1), Cano (61).

Amonestados: Sabbag (21), Castro (31), Motta (39), Rambal (71), Pacheco (81), Salazar (86) en Equidad.

De la Rosa (13), Vásquez (79), Córdoba (94), Lopera (83, 96) en Pereira.

Expulsados: Lopera (96)



Partido: Bueno

Figura: Carlos Rodríguez (8)

Árbitro: Carlos Betancur.

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Asistencia: No fue suministrada



