Rionegro terminó pidiendo tiempo, pero pudo ganar: 2-1 sobre Patriotas

Rionegro Águilas sufrió al final, pero logró derrotar por 2-1 a Patriotas y se quedó con los tres puntos en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Con goles de Leandro Velásquez y Jáder Obrian, por parte del local, y de Kelvin Osorio.

El local tuvo el manejo del partido en varios tramos del encuentro, pues en el primer tiempo terminó con el resultado a favor, por 2-0, tras gol del ‘10’, Leandro Velásquez, al minuto 36. Después llegó Jáder Obrian, quien marcó el segundo tanto, a pocos segundos de finalizar el primer tiempo.



La segunda mitad fue más táctica y los equipos no generaban tantas opciones de gol. Por un lado, Rionegro mantenía su resultado y se guardaba en su campo, pues no era el que necesitaba el tiempo. Por otro lado, Patriotas buscaba hacerle daño al arco de Juan Valencia, guardameta del conjunto local.



Al 64, Kelvin Osorio tuvo un tiro libre y lo ejecutó de manera brillante para poner el descuento del equipo boyacense. Con este tanto, Patriotas se acercaba con mayor peligro al rival, pero no tenía la claridad necesaria en el último toque.



Sin más, Rionegro se quedó con la victoria y logró sumar tres puntos necesarios en la fecha 4. Ahora, visitará a Junior de Barranquilla en la siguiente jornada. Mientras que Patriotas buscará recuperar lo perdido cuando reciba a Santa Fe.