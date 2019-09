Alianza Petrolera venció al Cali y es líder en solitario de la Liga II

Con una lánguida presentación en el complemento, Deportivo Cali cayó 0-1 este martes frente al líder sólido, Alianza Petrolera (24 puntos), en el estadio de Palmaseca, en el cierre de la undécima fecha de la Liga Águila II-2019, quedándose con 17 unidades en la sexta casilla del certamen, a 2 del noveno, Junior.

El conjunto verdiblanco fue el que hizo el gasto en el comienzo, tratando de sobrepasar el 4-2-3-1 implementado por César Torres para resguardarse. No obstante, falló en la precisión cuando pisó el área aurinegra. Con el paso de los minutos se desvaneció en su fútbol y salió perdedor ante un equipo práctico que sigue siendo la sensación del campeonato.



Los dirigidos por Lucas Pusineri hicieron la tarea a medias, produjeron interesantes acciones ofensivas en el periodo inicial, pero siguen errando en la finalización. El bajo nivel de algunos jugadores empieza a preocupar, porque el equipo ha perdido los tres últimos partidos disputados, tanto en Liga como en Copa Colombia.



👥 Este es nuestro grupo inicialista para enfrentar a @APetrolera por la fecha 1️⃣1️⃣ de la Liga Águila II.#VamosCali 🙌🇳🇬 pic.twitter.com/NN3dNusPoC — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 17, 2019

A los 10, Palavecino levantó un cobro para Mateo Puerta, quien enfrentó a Ricardo Jerez, y el arquero guatemalteco salvó a su equipo. En otra acción consecutiva, Mercado le sirvió a Palavecino y éste a Dinenno, quien fue obstaculizado por un defensa aliancista cuando se disponía a rematar.

La primera llegada del visitante se dio a los 17 con César Arias, que no pudo engatillar y quedó tendido en el piso.



En el promedio del primer tiempo el juego se vino a menos, especialmente porque el Cali fallaba en los pases, no obstante tener mayor generación que su rival, pero poco a poco se equipararon las cargas y el balón pasó a zona azucarera.



Alianza se acercó otra vez con Cléider Alzate a los 36, aunque el balón terminando desviado. Con la presión visitante, Matías Cabrera probó un remate desde fuera del área que atenazó Jerez, a los 41.



No iba un minuto en el reinicio de las acciones cuando Mercado le sirvió el balón a Dinenno y el argentino tiró el balón por encima. Mal cálculo del artillero, que sigue con la pólvora mojada.



Pero el que sí estuvo fino fue Estéfano Arango, quien con una gran jugada individual recogió cuatro rivales de frente al arco, remató y tomó de nuevo el rebote de Rentería para hacerle un globito a Pablo Mina y marcar el 0-1, a los 5 minutos.



La confusión reinó en el equipo anfitrión, que olvidó lo hecho en el periodo inicial y en vez de organizarse colectivamente estiró sus líneas, facilitándole las cosas al cuadro santandereano. Con la angustia del resultado en contra Pusineri sacó a Puerta para incluir a Deiber Caicedo, pero lo cierto es que el cambio no ofreció nada distinto.



Petrolera otra vez llegó por izquierda, pero César Arias remató sin fuerza a un servicio de costado de Juan David Ríos.

Carlos Rodríguez, cuya entrada no se había notado, apareció para recibir un pase de Rivera a los 37, con un puntillazo que sacó bien Jerez al tiro de esquina.



Dinenno tuvo la última en un cabezazo si suerte. El tiempo se acabó y las penurias vuelven a inquietar a la afición azucarera, que espera soluciones rápidas de parte del cuerpo técnico.



En la décima fecha de la Liga, el Cali visitará al Cúcuta el domingo 22 de septiembre (5:00 p.m.), mientras que Alianza recibirá ese mismo día (5:20 p.m.) a Unión Magdalena.

Síntesis

Cali 0-1 Alianza Petrolera



Deportivo Cali: Pablo Mina (5), Mateo Puerta (5), Danny Rosero (5), Richard Rentería (5), Darwin Andrade (5); Juan Carlos Caicedo (5), Christian Rivera (5); Matías Cabrera (5), Agustín Palavecino (5); Féiver Mercado (5), Juan Ignacio Dinenno (4).

Cambios: Carlos Rodríguez (5) por Matías Cabrera (6 ST), Deiber Caicedo (5) por Mateo Puerta (24 ST), y Andrés Arroyo (SC ) por Juan Carlos Caicedo (39 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6); Jhormar Hurtado (6), Jeisson Palacios (6), Luciano Ospina (6), Farid Díaz (6); Juan David Ríos (7), Cléider Alzate (7), Juan S. Mancilla (6), Estéfano Arango (8), John Vásquez (6); César Arias (6).

Cambios: Edwin Torres (5) por John Vásquez (11 ST), Carlos Pérez (6) por César Arias (33 ST) y David Valencia (SC) por Estéfano Arango (45+2 ST).

D.T.: César Torres.



Goles: 0-1: Estéfano Arango (5 ST). 2-0: … (T). 3-0: … (T).

Amonestados: Richard Rentería (20 PT), Mateo Puerta (19 ST), Agustín Palavecino (26 ST), Feiver Mercado (39 ST) por Cali. John Vásquez (12 PT), Luciano Ospina (27 PT), Juan S. Mancilla (15 ST), Juan David Ríos (26 ST), Farid Díaz (27 ST, Yhormar Hurtado (35 ST), Ricardo Jerez (45+3 ST) por Alianza Petrolera.

Expulsados: no hubo.



Partido: Bueno

Figura: Estéfano Arango (8)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Asistencia: 6.091 espectadores (dato oficial)

Taquilla: no suministrada

Árbitro: Jorge Guzmán (6)





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces