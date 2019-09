Cali despertó en el complemento y venció 3-1 a un defensivo Patriotas

Deportivo Cali venció 3-1 este sábado a Patriotas en el estadio de Palmaseca, en desarrollo de fecha 13 de la Liga Águila II-2019, después de darle en el camerino un giro de 180 grados a su pobre actuación del primer tiempo.

Dos goles del argentino Juan Ignacio Dinenno –que ya suma 6 en Liga y 21 con la camiseta verdiblanca– en apenas dos minutos fueron suficientes para abrir el cerrojo de un ultradefensivo adversario, que cayó por primera vez en este escenario y desde los 18 minutos jugó con un hombre menos por la expulsión de Jairo Millán.



Los técnicos hicieron una buena cantidad de cambios en cada equipo respecto a sus partidos del pasado fin de semana. El local, siete, con un 4-2-3-1, dejando a Andrés Arroyo junto a Agustín Palavecino y Féiver llegando desde el medio para sumarse a Juan Ignacio Dinenno. Otra vez Christian Rivera se convirtió en hombre clave para ayudar en el armado desde la línea de contención cuando recuperaban la pelota.



Por su parte, Patriotas tuvo cinco variantes y diseñó un 4-1-4-1, con Oswal Álvarez como único punta, complicándole seriamente el accionar a un anfitrión plano, con pocas salidas de sus laterales. Al minuto 4, Maicol Medina se animó con un zurdazo de media distancia que sacó Pablo Mina al tiro de esquina.



Sin embargo, el elenco boyacense perdió por tarjeta roja a Julián Millán a los 18 minutos, cuando Juan Camilo Angulo se corrió por la derecha y el volante le estampó el guayo izquierdo en la cara, en una falta descalificadora. Con el hombre de menos quedó mayor espacio, pero no fue aprovechado, al contrario, el juego se volvió aburridor y poco dinámico.



La primera aproximación del Cali con riesgo se presentó a los 22, cuando Arroyo tuvo dos remates y finalmente Dinenno no pudo vencer a Chaux. Y en otro cabezazo en el área el balón de Dinenno se fue por encima.



Patriotas reacomodó su planteamiento y resultó muy difícil de superar, con dos bloques férreos de hasta ocho jugadores entre el sector medular y la defensa. En tanto, el conjunto azucarero no tuvo asociación ni transiciones, no presionó a su rival para hacerle sentir el hombre de más y le facilitó las cosas a Diego Corredor.

#LigaAguila 🏆



⏱️ | 90' FT ¡¡¡GANÓ EL GLORIOSO DEPORTIVO CALI!!!



Con anotaciones de @Juandinenno y Feiver Mercado nos impusimos 3-1 a @patriotasboySA. Alcanzamos los 23 puntos en la tabla y ubicamos parcialmente la cuarta casilla.#CALIvsPAT | 3 - 1 |#JuntoAlCaliPorSiempre 🇳🇬 pic.twitter.com/GMmkLxSJGu — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 29, 2019



Para el comienzo del segundo tiempo tuvo que ingresar Deiber Caicedo por Agustín Palavecino, debido a una molestia en la rodilla del volante argentino. Sin duda, la presencia del canterano le dio al Cali la alegría que necesitaba. Iban apenas 34 segundos cuando Darwin Andrade levantó un centro para Mercado, quien habilitó a Deiber, quien remató, y el rebote lo tomó Dinenno para el 1-0.



Dos minutos después, el mismo Dinenno recibió un pase de Arroyo y con un zurdazo medido superó nuevamente a Chaux para poner el 2-0.

Álvarez pudo descontar a los 8 tras una entrada solitaria de Rivas frente a Mina, pero no empalmó bien su remate al arco.



Juan Camilo Angulo probó nuevamente en un tiro libre frontal que sacó Chaux con mano cambiada, en una gran estirada. Dinenno llegó en un nuevo cabezazo cerca del palo derecho.



Una salida rápida de Cristian Barrios por poco termina en gol de Patriotas, pero enseguida Deiber Caicedo se inventó una maniobra espectacular por la izquierda y tiró el centro perfecto para que Féiver Mercado anotara de frentazo, para el 3-0 a los 25 minutos.



Israel Alba remató con potente derechazo al ángulo de la mano diestra de Mina y consiguió el descuento boyacense, a los 45 minutos, en momentos en que solo se tocaba a los costados.



En la fecha 14 de la Liga, el Cali visitará al Tolima el jueves 3 de octubre (6:00 p.m.), mientras que Patriotas será local ante Unión Magdalena el miércoles 2 (4:00 p.m.).

Síntesis

Cali 3-1 Patriotas



Deportivo Cali: Pablo Mina (6), Juan Camilo Angulo (7), Kevin Moreno (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (7); Andrés Balanta (6), Christian Rivera (8), Andrés Arroyo (7), Agustín Palavecino (6), Féiver Mercado (7); Juan Ignacio Dinenno (8).

Cambios: Deiber Caicedo (9) por Agustín Palavecino (1 ST), Matías Cabrera (6) por Juan Camilo Angulo (30 ST) y Francisco Delorenzi (6) por Christian Rivera (37 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Patriotas: Éder Chaux (6); Israel Alba (5), Martin Payares (5), Norvey Salazar (5), Julián Millán (SC); Kelvin Osorio (5), Maicol Medina (5), Almir Soto (4); Carlos Rivas (6), Jhon Arias (5); Oswal Álvarez (5).

Cambios: César Hinestroza (5) por Jhon Arias (5 ST), Cristian Barrios (6) por Kelvin Osorio (15 ST) y Exequiel Benavidez (5) por Oswal Álvarez (22 ST)

D.T.: Diego Corredor.



Goles: 1-0: Juan Ignacio Dinenno (1 ST). 2-0: Juan Ignacio Dinenno (3 ST). 3-0: Féiver Mercado (25 ST, de cabeza). 3-1: Israel Alba (45 ST).

Amonestados: Christian Rivera (38 PT), Darwin Andrade (44 PT), … por Cali. … (PT), … (T) por Patriotas.

Expulsado: Julián Millán (18 PT).



Partido: Aceptable

Figura: Deiber Caicedo (9)



Estadio: Palmaseca

Asistencia: 5.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no suministrada

Árbitro: Jorge Tabares (6)





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces