Bucaramanga le dio un duro golpe al Huila: le ganó 1-2 en Neiva

Atlético Bucaramanga se impuso como visitante este lunes por 1-2 frente al Atlético Huila, en el estadio Guillermo Plazas Alcid, de la ciudad de Neiva, en el juego que cerró la jornada 17 de la Liga II-2019. El cuadro huilense dirigido por Jorge Luis Bernal cortó su invicto de cuatro jornadas y quedó en el último lugar de la tabla del descenso con 130 puntos, dos menos que el Unión Magdalena, que es penúltimo.

El cuadro local se puso en ventaja a los 9 minutos de juego con un cabezazo del mediocampista Harold Rivera, tras un centro de Bayron Garcés. Era un respiro para el equipo huilense que necesitaba urgentemente la victoria para seguir con vida en la lucha por no descender. Y así lo hizo ver el propio Rivera quien corrió al banco a celebrar con el técnico Bernal, a quien abrazó con fuerza.



Dos minutos después Diego Barreto tuvo la posibilidad de aumentar la ventaja para el Huila, con un remate de zurda, dentro del área, que atajó el portero Cristian Vargas en el centro de la portería.



Sin embargo, el Bucaramanga no se cayó con la anotación y comenzó a llegar. A los 13 minutos tuvo la primera con el panameño Gabriel Gómez, tras una asistencia de César Quintero y el remate del canalero lo detuvo el portero Giovanni Banguera.



Era un aviso para lo que venía: en el minuto 16 el Bucaramanga emparejó el marcador con un buen remate de Sergio Romero, en el corazón del área, tras un centro de Marvin Vallecilla desde la izquierda.



A los 34 minutos el Huila tuvo la posibilidad de ponerse nuevamente en ventaja con un penalti, por una falta de Jonathan Ávila sobre Diego Echeverri, que no dudó en sancionar el juez central Lisandro Castillo. El mismo Echeverri se encargó del cobro, pero su remate fue muy malo y aunque engañó al portero, la pelota se fue desviada por la izquierda.



Con el empate a uno y sin más remates al arco de ninguno de los dos equipos terminó la primera parte del encuentro en Neiva.



La segunda parte tuvo pocas emociones, salvo por un remate de cabeza en el arranque de Luis Mosquera, tras un buen pase de Harold Rivera y que salvó el portero Vargas. El mismo Rivera volvió a rematar al arco para el Huila a los 83, tras una buena jugada con Michael López, pero de nuevo Vargas salvó la portería ‘búcara’.



A los 85 minutos el Bucaramanga se quedó con 10 hombres por la expulsión, con roja directa, de Gabriel Gómez, por una falta descalificadora sobre Andrés Amaya. El Huila se animaba a ir por la victoria con un hombre más, pero fue incapaz de llevar la pelota con criterio al arco de Vargas.



El que sí lo hizo fue el Bucaramanga, con su mejor hombre, Sherman Cárdenas, quien rompió la defensa en el tiempo de adición (90+3) y asistió a John Freddy Pérez, quien sacó un remate fuerte, abajo, que se le coló al portero Banguera por debajo de su cuerpo.



Estos fueron los 11 titulares de ambos equipos:

Fue la sexta derrota del Huila en el semestre y la segunda como local, que lo deja en el puesto 18 de la tabla de la Liga II-2019 con 15 puntos y además, lo deja hundido en la tabla del descenso con 130 unidades. El próximo rival del cuadro opita será el Once Caldas, en Manizales.



Por su parte, el Bucaramanga cortó una racha de cinco fechas sin victorias y con 18 puntos se ubica en el puesto 16 de la tabla, sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares. El próximo partido del conjunto ‘leopardo’ será contra Jaguares, en el Alfonso López.