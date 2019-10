¡Graves denuncias! Reportera fue amenazada en la sede de América

Hoy en Cascajal me llama el señor de la foto a decirme que no puedo hablar mal de los jugadores porque me va a pegar en el estadio cuando me escuche haciéndolo, porque el no consiente nada con los jugadores. ¿Quien es? No me pregunten, solo que si me sucede algo fue este señor. pic.twitter.com/fLP4ySi5sR