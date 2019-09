¿Qué castigo merece Medellín por puñal en duelo contra Millonarios?

Independiente Medellín tiene muchos dolores de cabeza por estos días. Aparece en el puesto 15 de la tabla de la Liga II, cede puntos en casa, no logra defender su ventaja ni hace diferencia a pesar de tener a Cano de regreso, cambió de DT y todavía no le ayuda a meterse entre los ocho.

Pero todas esas preocupaciones sumadas podrían no ser tan graves como la posible sanción a la que se expone, por cuenta de un hincha que irresponsablemente lanzó un puñal a la cancha en el duelo contra Millonarios, este din de semana. El tema policial ha sido resuelto ya por la Alcaldía local, que identificó al agresor y garantizó que no volverá a ingresar al estadio Atanasio Girardot.



Pero el tema deportivo sigue pendiente pues el torneo es claro en la obligación que tenía el rojo como equipo local: "Garantizar la seguridad de los jugadores y oficiales del equipo visitante". Y a todas luces, no lo cumplió...







A la luz del reglamento, el Medellín es responsable por las infracciones que cometan sus propios aficionados, como es el caso, pues hubo itención de agredir "a personal integrante de los equipos o autoridades, antes, durante o después del partido".



El artículo 84 aplica, en tres numerales, a los hechos ocurridos el pasado sábado en el duelo contra Millonarios, y establece un castigo claro:



"La conducta impropia de los espectadores que genere desordenes antes, durante o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas", dice el numeral 5.



Y ahí no para la sanción: "En caso de suspensión al club respectivo se le impondrá multa de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción", reza el numeral 6.



¿Se puede sancionar de oficio?



Por supuesto. Y eso es lo que vendrá seguramente en los próximos días de parte de la Comisión de Disciplina del Campeonato (CDC), cuando se surta el trámite de revisión del informe arbitral, en el que consta que se entregó el puñal al cuarto juez.



También, por las dudas, lo deja claro el reglamento: "En el estudio de situaciones disciplinarias que conlleven una sanción de jugar a puerta cerrada, se tomarán en consideración, además del informe arbitral, el del Comisario de Campo, el de las autoridades y todo elemento probatorio adicional que resulte idóneo. Dichos elementos probatorios podrán ser puestos en conocimiento del disciplinado para que, si fuese posible, las controvierta o se pronuncie acerca de ellas. Todo sumado servirá para ilustrar el criterio de la Comisión de conformidad con el reglamento del respectivo campeonato.



¿Qué puede jugar en favor del Medellín?



Al tener que enfrentarse a cerca de tres fechas sin público, es decir sin ingresos por taquilla, el rojo apelaría al numeral 46: "Se consideran como circunstancias que atenúan la responsabilidad según el caso, las siguientes: a) El haber observado buena conducta anterior".



Es cierto que el DIM no ha sido protagonista de escándalos recientemente y que incluso trabaja con el municipio para adelantar campañas de fútbol en paz. Pero también lo es que hay videos, un culpable identificado y mucha presión como para que este penoso asunto quede solo en la gestión de la Alcaldía de la ciudad y en una declaración de buenas intenciones. Es una oportunidad ideal para sentar un precedente serio.