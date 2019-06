Las atajadas de Faríñez en Copa América provocan críticas a Dimayor

Venezuela y Perú empataron este sábado 0-0 en el debut de ambas selecciones en la Copa América 2019, que se celebra en Brasil. El equipo inca disfrutó de las mejores opciones e incluso tuvo superioridad numérica en el remate del compromiso, pero se encontró con una muralla: Wuilker Faríñez.



El portero que pertenece a Millonarios, y que tuvo un gran semestre en el arco embajador destacándose fecha a fecha en la Liga I, fue la figura del compromiso que cerró la primera fecha del grupo A, y permite a Venezuela soñar con la clasificación a cuartos de final.



La buena actuación de Wuilker en Copa América estalló las redes sociales, pues destacaron su gran momento, que ya es conocido en el fútbol colombiano.



Sin embargo, la Dimayor recibió fuertes críticas porque justamente este viernes había publicado el once ideal de los mejores de la Liga I, dejando en el arco al brasileño Neto Volpi, guardameta del Deportivo Pasto, subcampeón, por encima de Faríñez, que si bien no jugó la final porque su equipo no clasificó y tampoco hubiera podido jugarla porque tenía que presentarse a su selección, sin duda fue el arquero de más importantes atajadas este semestre.



💥1⃣1⃣Los once mejores1⃣1⃣💥



⚽ 🏃🥅‍Estos son los jugadores que más se destacaron y marcaron la diferencia en la #LigaAguila I-2019.🥅🏃‍⚽



🤔¿Quién hizo falta?🤔

👉🏻https://t.co/uUs3vQQXOD pic.twitter.com/d4xW0V5DIo — DIMAYOR (@Dimayor) 14 de junio de 2019

Así, varios usuarios en Twitter le reclamaron a la Dimayor por no tener en cuenta al venezolano y preferir al portero brasileño del equipo volcánico.

¿Que en el 11 ideal de la DIMAYOR el arquero elegido es Volpi?



Hermano ellos no saben de fútbol, nunca han sabido. ¿Cuál es la noticia? — Gustavo Torres (@TorresTavo) 15 de junio de 2019 Y para la @Dimayor el mejor arquero de Colombia fue otro 😂😂😂😂😂 @Wuilker_Farinez puede fácilmente estar entre los mejores del continente ! — Brayan Ortega (@Brayan_Ortega7) 15 de junio de 2019 Viejo no soy de millos, pero fariñez es el mejor arquero del fpc un lujo tenerlo aquí, que le hallan hecho más goles que volpi no dice nada, cuenten cuantas atajadas hizo el veneco. — Arnold (@Arnold74415482) 15 de junio de 2019 Soy de santafe peor fariñez es muy crack — Andres Riveros (@andresriveros1) 15 de junio de 2019

Cabe recordar que el Pasto fue el equipo con menos goles en contra en todo el semestre, recibiendo apenas 18 anotaciones en la portería de Volpi. Sin embargo, Faríñez fue uno de los que más atajadas decisivas tuvo, polémica entonces por las estadísticas individuales y las grupales.