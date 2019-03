“Creo que Aristeguieta cometió un error”: Fernando Castro

El director técnico del América, Fernando Castro analizó el partido en el que su equipo obtuvo un empate 0-0 en su visita al Atlético Bucaramanga, este sábado, en la fecha 12 de la Liga I-2019. Para el ‘Pecoso’ el cuadro escarlata salió a buscar la victoria y fue el que “propuso durante los 90 minutos”, pero rescató la labor de la defensa del leopardo. Sobre la expulsión de Fernando Aristeguieta, Castro reconoció que el venezolano “cometió un error”, pero le pareció exagerada la expulsión.

“Tengo que salir contento porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo en los últimos partidos de visitante y ha obtenido un buen puntaje”, dijo el ‘Pecoso’ Castro, quien se vio muy conforme con el punto obtenido en la capital santandereana y resaltó el trabajo del conjunto local.



“Creo que el Bucaramanga jugó bien, no sé si los partidos anteriores los jugó así. Nosotros siempre respetamos al rival, vinimos por el resultado, pensé que podríamos llevarnos los tres puntos, pero hay que reconocerle al rival, que no nos dejó”, explicó el técnico rojo.



Castro criticó el trabajo de los árbitros por la expulsión del venezolano Fernando Aristeguieta. “Voy a analizar bien, tengo una duda, pero creo que él (Aristeguieta) cometió un error. Pero creo también, que no era como para una decisión tan drástica del árbitro, pero tenemos que aceptarlo, el partido ya pasó”, dijo Castro.