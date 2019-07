La curiosa frase de ‘Cariaco’ González sobre el gol al Tolima

El Atlético Junior se impuso 1-0 sobre el Tolima en el estadio Metropolitano, en la primera jornada de la Liga II-2019 con un gol en contra anotado por el defensor Leyvin Balanta. En la jugada participó el volante venezolano Luis ‘Cariaco’ González, ex jugador del cuadro vinotinto y oro, quien dijo que “fue un golazo”.

Un periodista en la zona mixta le preguntó sobre la jugada: “Fue un golazo por cómo se gestó la jugada”, dijo González.



El periodista intervino: “Lástima que se la quitó Balanta” y el jugador del Junior dijo: “No pasa nada, a mí no me importa, me importa ganar tres puntos y encajar acá”.



El jugador está muy contento por su llegada al club barranquillero: “Sigo enfocado en lo que quiero, en lo que vine a hacer acá en el Junior y quiero seguir mostrando de qué estoy hecho”.



También le preguntaron a González sobre qué le habían dicho sus ex compañeros del Tolima a lo que el jugador respondió entre risas: “Me pegaron mucho... los saludé, y les deseo lo mejor. Cambié la camiseta con Castrillón, que fue uno de los buenos amigos que dejé allá”, concluyó.