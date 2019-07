‘Somos un equipo en construcción y lo estamos edificando’: Mendoza

Fueron 31 fechas de invicto como local por Liga y 40 partidos consecutivos que Independiente Medellín había marcado en el mismo certamen. Ambos récords se fueron tras caer 0-1 este domingo frente a Junior de Barranquilla, mismo verdugo que en marzo de 2018 había sido el último rival en llevarse los tres puntos del Atanasio.

Al final del partido, el técnico Alexis Mendoza destacó la evolución que ha venido teniendo el equipo y recordó que, en un proyecto, al inicio suceden situaciones adversas. “Debemos revertirlo con trabajo, somos un equipo en construcción y lo estamos edificando. Tenemos los pies sobre la tierra, se nos presentan circunstancias donde se caen, en cada partido debemos mejorar, hay que tener cabeza fría y tener en cuenta que lo de este partido no fue del todo malo. Queremos sortear las dificultades y enderezar el camino, estamos en ese proceso”.



Sobre su equipo, Mendoza declaró que “es importante recuperar la gente que tenemos afuera, cada partido es más difícil y por eso debemos ser más fuertes. Cada vez debemos ser más fuertes en nuestra estructura y en las individualidades”.



También se refirió al tema de Didier Moreno, un jugador que es activo del club y que aún no define su futuro. “Lo de Didier (Moreno), él se está entrenando, tiene una posibilidad del exterior y estamos que si es firme o no. Si a él se le clarifica se irá, estamos pendientes”.



En cuanto al papel que se desempeñan en la cancha jugadores como Bryan Castrillón, Yesid Díaz y Juan Manuel Cuesta, Mendoza destacó que “con los jóvenes es muy difícil ponerlos juntos. Cuando (Mauricio) Cortés se lesionó, lo hicieron bien (Bryan Castrillón, Juan Manuel Cuesta y Yesid Díaz), es parte de su maduración. Debemos seguir apoyándolos, ellos en algún momento van a llegar a su estabilidad”.



El DT barranquillero señaló que Déinner Quiñones, es un jugador que le vendrá muy bien a su esquema de juego. “Es un jugador de más recorrido, tiene experiencia y queremos usarlo en el frente de ataque. El va a entrar bien en lo que nosotros aspiramos a conseguir de él. A medida que avance en sus trabajos, el va a ser más consistente, eso nos permitirá tener más variantes en el ataque, que no solo sea por las bandas”.



Sobre jugadores que presentaron molestias físicas como Elvis Perlaza y Sebastián Macías, Mendoza comentó que “de (Elvis) Perlaza, decidimos no arriesgarlo, aunque ya estaba listo. Creo que va a estar contra Unión Magdalena. (Sebastián) Macías se está recuperando satisfactoriamente. (Jaime) Giraldo a pesar que no es lateral, ha dado su mejor esfuerzo”.



Finalmente, ponderó el trabajo defensivo del Junior y cómo su equipo intentó atacarlo. “El primer tiempo fue un partido cerrado en el medio, ellos no podían filtrar y nosotros tampoco. Debemos buscar variantes, somos un equipo que intentamos jugar desde atrás, la orden es que hay que atacar, pero no nos podemos estrellar contra una ‘pared’. Cada vez debemos intensificar y buscar alternativas para llegar al arco contrario”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín